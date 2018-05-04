Москва, 4 мая, 2018, 15:20 — ИА Регнум. Украина относится к международным отношениям как к шведскому столу, считает депутат Госдумы РФ Константин Затулин («Единая Россия»). Об этом он заявил 4 мая в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Ещё в 1994 году я впервые столкнулся с этим, когда наши украинские братья говорили, что надо провести реституцию, так как «у вас так много нашего добра скопилось, — рассказал Затулин. — Например, клейноды (знаки достоинства гетмана — прим. ИА REGNUM ) Богдана Хмельницкого». Я отвечал: «Пожалуйста, мы отдадим, только и у вас тоже кое-что есть — например, в Ливадии для царя построен дворец. Верните дворец». После этого разговор закончился. Украина, и в этом, к сожалению, изъян украинского государства, считает, что все ей обязаны. Она ни за что не отвечает. Она относится к международным отношениям как к шведскому столу: это мне нравится, это я беру, а вот ответственность — не буду. По таким принципам она подписывала документы. Мы имели глупость идти на поводу у Украины и подмахнули договор, где говорилось, что она будет с нами дружить, лишь бы мы признали границы. Но не успели просохнуть чернила, как она начала договариваться с НАТО о сотрудничестве».

Напомним, что поводом для этого разговора стало резко отрицательное отношение украинских властей к строительству газопровода «Северный поток — 2». Так, например, Верховная рада призвала мировое сообщество не допустить строительства этого газопровода, так как, по мнению украинских политиков, на газовом рынке Европы утвердится «абсолютная монополия» России.

Соответствующее заявление на заседании украинского парламента поддержали 266 парламентариев.

До этого Пётр Порошенко заявил, что проект «Северный поток — 2» представляет «серьёзную опасность» для Украины, так как лишит Киев двух миллиардов долларов пошлин за транзит.

Однако в начале мая бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий признал, что украинская сторона не имеет возможности остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», поскольку этот амбициозный проект выгоден ряду стран Евросоюза, и в первую очередь Германии как двигателю всей европейской экономики.