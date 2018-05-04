Санкт-Петербург, 4 мая, 2018, 14:33 — ИА Регнум. В шествии «Бессмертного полка» по Невскому проспекту в Петербурге 9 мая 2018 года могут принять участие более 700 тысяч человек. Об этом заявил 4 мая глава комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Валентин Илюшин ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Петербурге 9 мая 2017 года

«Это удивительное явление. В прошлом году в шествии приняли участие более 700 тысяч наших горожан. Ожидается в этом году значительно больше», — сказал Ржаненков.

Он подчеркнул, что в городе будет обеспечена безопасность, чтобы каждый желающий смог пронести по Невскому проспекту до Дворцовой площади портрет своего родственника, фронтовика или труженика тыла.

Колонна «Бессмертного полка», как и в прошлом году, начнет формирование от площади Александра Невского в сторону Суворовского проспекта уже в 14:00. Примерно с этого же момента станция метро «Площадь Александра Невского» будет работать только на выход. В 15:00 колонна двинется в сторону площади Восстания, затем к Дворцовой площади.

Присоединиться к колонне с прилегающих улиц — улицы Профессора Ивашенцова, Перекупного, Тележного переулков, Харьковской, Полтавской, Дегтярной улиц, проспекта Бакунина, Лиговского проспекта — будет невозможно, там установят посты регулирования наполнения колонны. Тех, кто приедет на электричках на Московский вокзал, по громкой связи будут оповещать о том, как им лучше пройти к колонне «Бессмертного полка».

Создавать соответствующее настроение во время построения колонны будут около сотни артистов, сообщил заместитель главы комитета по культуре Федор Болтин.

Ожидается, что в 15:30 голова колонны уже доберется до Дворцовой площади. Там начнется праздничный концерт, ведущим станет лауреат премии «Невский ангел» Юрий Балтачев.

«Есть возможность прийти на Дворцовую и заранее: на экранах будет вестись прямая трансляция шествия с 14:30. Мы всегда устанавливаем партер для ветеранов, которые не могут принять участие в шествии, но могут прийти на Дворцовую площадь и занять место в партере», — пояснил Болтин.

На сцене выступят Ансамбль песни и пляски Западного военного округа, концертный хор Ансамбля песни и танца имени Дунаевского, народные артисты России Александр Розенбаум, Тамара Гвердцители, Валерия. Солист Мариинского театра, народный артист России Василий Герелло исполнит песню «День Победы».