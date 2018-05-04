Чебоксары, 4 мая, 2018, 14:29 — ИА Регнум. В Чувашии в ходе проверок объектов с массовым пребыванием людей, проведённых после трагедии в кемеровской «Зимней вишне», обнаружено около 1,9 тыс. нарушений правил пожарной безопасности. Из них большая часть (40%) приходится на торговые и торгово-развлекательные центры. 11 ТРЦ могут приостановить работу — с соответствующими исками прокуратура вышла в суд. Надзорные органы констатируют, что «раньше таких замечаний, крупномасштабных», не было. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом говорилось на пресс-конференции, инициированной прокуратурой Чувашии.

ИА REGNUM Брифинг в прокуратуре

Всего в Чувашии проверено 257 объектов с массовым пребыванием люде. Из них 30 торгово-развлекательных центров, 37 объектов культуры, 31 спортивное учреждение, 13 рынков и 15 объектов социального обслуживания. Везде прокуроры совместно с сотрудниками Госпожнадзора выявили различные нарушения правил пожарной безопасности — всего их зафиксировано 1875. Наибольшая доля нарушений приходится на ТРЦ (40%) и объекты культуры, спорта (25%).

«Основные нарушения правил безопасности — отделка помещений и эвакуационных путей горючими материалами, закрытые либо захламлённые эвакуационные выходы, недостаточное количество звуковых пожарных сигнализаторов, световых оповещателей, отсутствие необходимых сертификатов пожарной безопасности, инструкций по мерам пожарной безопасности», — сообщил первый заместитель прокурора Чувашии Александр Евграфов.

По результатам проверок внесено 169 представлений, возбуждено 200 дел об административных правонарушениях, к административной ответственности привлечены 107 лиц. На 56 объектах нарушения устранены.

Кроме того, прокуратура вышла в суд с исками о приостановлении деятельности 11 торговых и торгово-развлекательных центров, так как здесь «выявлено существенное нарушение требований правил пожарной безопасности». В частности, три из них «фактически эксплуатировались без разрешения на ввод в эксплуатацию» — это «Кристалл» в Новочебоксарске, «Март» в Шумерле и «Орион» в Канаше. В ведомстве пояснили, что данное разрешение должны получать не только новостройки, но и реконструируемые объекты. Прокуратура также обратилась в суд с исками о приостановлении работы чебоксарских торговых центров «Мадагаскар», «Мега Молл», «Юрат», «Шупашкар», «Покупилла», пиццерии и ночного клуба в «Доме мод» (Чебоксары), а также новочебоксарского «Пинта паба». В этот список также попали спортивная школа имени олимпийского чемпиона Валериана Соколова и скалолазный центр «Кошка».

"Основная масса нарушений — в первую очередь, отсутствие или недостаточное количество систем автоматической пожарной сигнализации, либо недостаточное количество датчиков, необходимых для работы данных заведений. Зачастую ширина эвакуационных выходов не соответствовала предъявляемым требованиям, они были слишком узкими или маленькими. Наиболее массовое нарушение — отделка помещений горючими материалами…

Все эти основания в совокупности послужили поводом для того, чтобы выйти в суд о приостановке деятельности», — пояснил и.о. начальника управления по надзору за соблюдением исполнения федерального законодательства прокуратуры Чувашии Алексей Якушевич.

В настоящее время иски находятся на рассмотрении в суде.

«Бизнес должен быть социально ответственным. И задача надзора не закрыть учреждение, а сделать так, чтобы там было безопасно. Наша главная цель — не допустить трагедий», — сказал Александр Евграфов, отметив, что работа продолжается и «прокурорам поручено наладить жёсткий контроль за устранением нарушений», проводя при необходимости «контрольные проверки».

Замначальника ГУ МЧС по Чувашии Николай Петров констатирует, что до 2015 года, то есть введения надзорных каникул в части проверок пожарной безопасности, «таких замечаний, крупномасштабных», не было — в частности, перепланировка помещений.

«Как только предприниматели узнают, что есть надзорные каникулы, начинают, видимо, давать слабину. Основное грубое нарушение — изменение конструктивных планировочных решений. Сами меняют ширину торговых коридоров, то есть увеличивают площадь торговли, уменьшают ширину проходов. Делают из нескольких отсеков один общий магазин на большую площадь или, наоборот, комнатушки, уменьшают — то есть в одном помещении должно быть два датчика, разделяют на один перегородкой».

Надзорные ведомства призывают жителей подключиться к этой работе, «не молчать», если видят нарушения правил пожарной безопасности, — например, «заваленные коробками» эвакуационные пути.

«Видимо, бороться надо методом кнута и пряника, грубо говоря. С одной стороны, наказывать нарушителей, с другой — говорить о торговых центрах и организациях, которые соблюдают правила и туда ходить безопасно», — полагает Алексей Якушевич.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днем 25 марта в Кемерове в четырехэтажном ТРЦ «Зимняя вишня» начался пожар. С огнём удалось справиться лишь к утру следующего дня. В результате трагедии погибли 60 человек, большинство из них — дети. Было возбуждено уголовное дело. В настоящее время по делу о пожаре проводится ряд дополнительных экспертиз, устанавливаются все чиновники, причастные к трагическому событию.