Новосибирск, 4 мая, 2018, 14:26 — ИА Регнум. В Новосибирской области ведётся серьёзная работа над сбором идей и предложений для новой редакции стратегии социально-экономического развития региона, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве. Разработка идёт открыто с привлечением общественных организаций и профессиональных союзов, отраслевых ассоциаций, отметил временно исполняющий обязанности региона Андрей Травников во время торжественного приёма ветеранов 4 мая.

Правительство Новосибирской области Андрей Травников встретился с ветеранами

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Андрей Травников во время встречи поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, «детей войны», ветеранов труда, ранее работавших в органах исполнительной власти Новосибирской области, вдов участников Великой Отечественной войны с наступающей 73-й годовщиной Великой Победы. Кроме того, глава региона обсудил с ними социально-экономическую ситуацию в регионе, ключевые проекты, которые будут реализованы в ближайшее время и основные направления развития.

Врио губернатора напомнил, что в конце 2017 года в Новосибирской области стартовала работа по актуализации стратегии социально-экономического развития, при разработке которой упор в первую очередь будет сделан на те отрасли экономики, в которых регион традиционно силён: высокотехнологичная промышленность, фундаментальная и прикладная наука, агропромышленный и транспортно-логистический комплексы. Эти направления уже сегодня либо имеют готовые стратегические программы развития, либо эти программы активно развиваются.

«Было бы полезно для нас, если бы вы через ветеранские организации, советы ветеранов с высоты своего опыта высказали предложения как развивать регион, на что обратить внимание в первую очередь: на какие отрасли и направления», — обратился Травников к участникам приёма.

Еще одно важное направление работы, которое сегодня ведётся в регионе, и о котором говорили во время встречи — развитие Новосибирского научного центра. Ранее во время визита в Новосибирск президент России Владимир Путин поддержал предложение новосибирских властей и ученых о новом этапе развитии Новосибирского научного центра под рабочим названием «Академгородок 2.0».

«Суть нового этапа развития ННЦ — в усилении интеграции всех новосибирских институтов развития — СО РАН, вузов, технопарков, инновационных предприятий, расположенных в Академгородке, Кольцово, Краснообске и Бердске», — отметили в региональном правительстве.

Также Андрей Травников обсудил с ветеранами и многие другие важные для региона темы: проведение посевной и поддержка сельхозтоваропроизводителей, создание перерабатывающих производств в пищевой промышленности, строительство областного перинатального центра и ледового дворца спорта, новых школ и детских садов, развитие метрополитена и реализация проекта «Городская электричка».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, до 30 сентября 2018 года новосибирское региональное правительство совместно с Российской Академией наук и правительством Российской Федерации должны подготовить и представить план развития Новосибирского Академгородка как территории с высокой концентрацией исследований и разработок. В планах новосибирских властей создать в регионе крупнейший в стране центр науки и образования, который станет опорным элементом инновационной системы региона, базой для создания высокотехнологичных производств, новых рабочих мест и комфортных условий для закрепления научных кадров.

8 февраля во время визита в Новосибирскую область президента РФ Владимира Путина, врио губернатора региона представил инициативу по отработке пилотной типовой модели.

Проект, который предварительно назвали «Академгородок 2.0», может стать драйвером развития не только Новосибирска и Сибири, но и мировой науки, но есть также вероятность, что «Академгородок 2.0» превратится в очередной научный проект.