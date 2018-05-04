Киев, 4 мая, 2018, 14:24 — ИА Регнум. Украинские эксперты активно обсуждают очередное возгорание военного склада в Балаклее Харьковской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

В частности, генерал-майор запаса ВСУ, военный дипломат Петр Гаращук назвал пожар на складах в Балаклее «ужасной неожиданностью». При этом он раскритиковал за бездеятельность и безответственность депутата от «Народного фронта», председателя комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского и его сына Антона, который возглавляет второй департамент государственного хозрасчетного внешнеторгового предприятия «Спецтехноэкспорт» (входит в состав госконцерна «Укроборонпром»).

"Такие случаи уже были. Какие выводы были сделаны? Кроме разговоров, ничего не сделано. Три фактора влияют на это. Нет системы государственного управления, тотальная коррупция и тотальная безответственность… Склады, охрану и оборону бросили на Генеральный штаб. Наиболее прибыльные военные предприятия отданы «Укроборонпрому», где работают сынки, как сынок Пашинского, которые там набивают карманы. Генштаб должен отвечать за оперативные вопросы, за обеспечение военнослужащих, за оборону нашего государства и еще смотреть за складами. А в парламентско-президентской республике где комитет по вопросам национальной безопасности и обороны во главе с господином Пашинским? Он что, назначен, чтобы снайперские винтовки на майданах где-то прятать или управлять этим комитетом?» — задался вопросом Гаращук 4 мая в эфире канала «112 Украина».

Он призвал членов комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны выехать в Балаклею, чтобы разобраться в ситуации на месте. При этом Гаращук отметил, что в поджогах военных складов может быть заинтересовано руководство госконцерна «Укроборонпром», которое закупает боеприпасы по завышенным ценам.

«Сегодня «Укроборонпром» закупает боеприпасы по цене в несколько раз выше, чем предлагают заводы, которые выпускают подобные снаряды. Возможно, кому-то выгодно, чтобы такие склады взрывались. Кого посадили после ужасных случаев в Калиновке, в той же Балаклее, других местах, где взрывались склады? Такие склады есть в каждой стране НАТО, они есть в стране-агрессоре. Но почему-то там не взрываются. Слава Богу, что не пострадала гражданская инфраструктура, но пострадал имидж моего государства на международном уровне. Сколько можно это терпеть?» — задался вопросом Гаращук.

Военный также отказался уточнить информацию о видах боеприпасов, которые хранятся на складах в Балаклее.

«Такая информация закрыта, она под грифом «секретно». Если бы я знал, я бы это не сказал. Надо обеспечить безопасность этих складов. Для специалистов это нетрудно», — подытожил Гаращук.

В свою очередь гендиректор ГП «Укроборонпром» Павел Букин и депутат Пашинский пока не ответили на обвинения Гаращука.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая в 13:35 в Балаклее в районе военных складов произошло возгорание сухой травы. После чего с территории складов начали доноситься взрывы. Военная прокуратура Харьковского гарнизона открыла уголовное производство. Военных подозревают в халатном отношении к военной службе. 4 мая пресс-служба Генерального штаба ВСУ проинформировала, что пожарные расчеты ВСУ и ГСЧС «осуществляют контрольные мероприятия на месте происшествия».

Напомним, в марте 2017 года в Балаклее загорелись военные склады с боеприпасами. Власти и военные организовали эвакуацию жителей из 10-километровой зоны поражения. Над опасной зоной были запрещены полеты, ограничено движение на дорогах. СБУ квалифицировала инцидент как диверсию.