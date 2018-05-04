Москва, 4 мая, 2018, 14:22 — ИА Регнум. C 4 мая 2018 года в России вступили в силу новые правила прохождения автомобилями техосмотра, изменения в законодательстве серьёзно поменяют процесс проверки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Засада

В частности, в новых правилах говорится, что если владелец решил использовать колеса с шипами, то все они должны быть таковыми.

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В багажнике автомобиля при прохождении технического осмотра теперь должен лежать не только знак остановки, но также аптечка и исправный огнетушитель.

Кроме того, новые правила запрещают владельцу авто производить демонтаж стеклоочистителей и стеклоомывателей, установленных производителем машины.

Напомним, одно из самых главных отличий состоит в том, что сейчас автовладельцу после прохождения технического осмотра будет выдаваться диагностическая карта, содержащая заключение о возможности использования транспортного средства.

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Оператор техосмотра теперь будет нести ответственность за выдачу такой карты, и он в любом случае должен будет выдать её владельцу авто, даже если автомобиль не соответствует требованиям безопасности. Но в случае, если такую машину остановит сотрудник ДПС, её владельцу придётся заплатить штраф.