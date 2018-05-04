Вильнюс, 4 мая, 2018, 14:19 — ИА Регнум. Еврокомиссия представила предложение относительно бюджета ЕС на 2021−2027 годы, который называют Многолетней финансовой программой. На основании этого предложения уже в середине мая начнутся переговоры между странами — членам ЕС, а достигнутое соглашение, которое будет принято единогласно, должен будет еще одобрить Европарламент, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 4 мая.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Литва

Комиссия предлагает на 2021−2027 годы бюджет ЕС объемом 1 134,6 млрд евро, который составит 1,11% от общих национальных доходов ЕС. Если оценивать по ценам 2018 года, на Политику сплочения предлагается выделить 330,6 млрд евро, на Единую сельскохозяйственную политику — 325,28 млрд евро, на Механизм европейских инфраструктурных сетей — 21,72 млрд евро, на Европейскую политику соседства — 79,2 млрд евро. В новом бюджете ЕС на снятие Игналинской АЭС с эксплуатации планируется выделить 490 млн евро. Напомним, Литва просила у ЕС не менее одного миллиарда. По предложению Еврокомиссии соглашение по поводу новой Многолетней финансовой программы ЕС должно быть достигнуто до 2019 года, чтобы не опаздывали программы нового периода.

«Мы понимаем, что Еврокомиссия столкнулась с трудной задачей — ей нужно было найти баланс между финансированием традиционных сфер политики — Политики сплочения и Единой сельскохозяйственной политики — и финансированием новых вызовов для ЕС — обороны, безопасности и миграции. Это начало сложного процесса переговоров между 27 странами — членами ЕС. Хотя общий предложенный объем бюджета довольно амбициозный, важно оценить изменения бюджета ЕС, связанные с появлением новых инструментов, оценить, как средства бюджета ЕС будут распределены между регионами и как это повлияет на актуальные для Литвы сферы финансирования», — сказал министр финансов Литвы Вилюс Шапока.

По словам министра, главные приоритеты Литвы в переговорах по поводу следующей Многолетней финансовой программы — достаточное финансирование Политики сплочения, конвергенция прямых выплат литовским фермерам со средними выплатами в ЕС, преемственное и достаточное финансирование ЕС процесса закрытия Игналинской АЭС, проекта Rail Baltica, проекта синхронизации электросетей с сетями Европы и Калининградской специальной схемы транзита.

В конце мая — первой половине июня Еврокомиссия представит правовые акты разных сфер политики ЕС (Политики сплочения, Единой сельскохозяйственной политики и т. д.), в которых будут детализированы приоритеты и правила поддерживаемых ЕС программ, будет представлено больше информации о распределении средств между регионами ЕС.