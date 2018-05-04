Воронеж, 4 мая, 2018, 14:19 — ИА Регнум. В ряде регионов Центрального федерального округа (ЦФО) России побит полувековой рекорд по жаре, сообщает 4 мая ТАСС со ссылкой на данные синоптиков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

Так, в Воронежской области с начала мая установилась аномально высокая среднесуточная температура — на семь градусов выше нормы. Накануне в регионе воздух прогрелся до + 28,5 градуса. Сегодня, 4 мая, ожидается рекорд по жаре: в 1970 году в Воронеже было +29,6 градуса.

«Жару в ЦФО принес антициклон с Ближнего Востока, это горячий воздух из Ирана, из Сирии», — сообщил главный метеоролог Воронежской области Александр Сушков.

В Липецкой области три первых дня мая также побили полувековые рекорды, 1 мая — +27,6 (против +27,3 в 1970-м), 2 мая — +29,7 (против +27,7) и 3 мая — +30 градусов. По словам заместителя главного метеоролога области Ирины Поповой, причина аномальной жары — антициклон на территории от Москвы до Ростова-на-Дону.

Калужская область в первый день мая побила рекорд почти 70-летней давности — в 1949 году было +26,3, сейчас — +27,4. В Курской области до 5 мая ожидается аномальная жара, среднесуточная температура воздуха превысит норму на 11 градусов, до +30.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 и 6 мая в Москву и Подмосковье придут дожди и несущественно похолодает, возможны грозы. Максимальная температура воздуха в столичном регионе в субботу составит 23…25 градусов тепла, в воскресенье — до +20 градусов.

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