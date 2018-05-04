Москва, 4 мая, 2018, 14:11 — ИА Регнум. Треть граждан России с симпатией относится к марксизму, подавляющее большинство опрошенных слышали о Карле Марксе, свидетельствуют данные проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опроса, приуроченного к 200-летию со дня рождения Маркса.

Карл Маркс

По результатам опроса, о Карле Марксе слышали 98% респондентов. Однако основные идеи опрошенные помнят слабо: 66% затруднились их назвать, 16% заявили, что ничего не знают о марксизме.

Старшее поколение знакомо с произведениями Маркса более предметно (70%), чем молодежь (25%).

Симпатии марксизм вызывает у 30% респондентов, негатив — у 9%. Равнодушно к марксизму относятся 49% опрошенных (среди тех, кто имеет о нем то или иное представление).

«В общественном сознании немецкий философ, экономист твердо ассоциируется с его работами по политической экономии, в первую очередь «Капиталом» — этот труд читали более половины (58%) респондентов, в принципе знакомых с его произведениями», — говорится в опубликованном исследовании ВЦИОМ.

В целом труды Маркса читали 41% респондентов, слышавших о нем. 15% из них заявили, что труды философа были им интересны, а 26% — что нет.

Опрос ВЦИОМ был проведен 26−27 апреля 2018 года, опрошено 2 тыс. граждан России в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью.

Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.