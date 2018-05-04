Москва, 4 мая, 2018, 14:10 — ИА Регнум. Несмотря на то, что президенты России и США условились поручить главам внешнеполитических ведомств вступить в контакт и договориться о встрече, содержательных контактов по этому вопросу не было, сообщил 4 мая журналистам пресс-секретарь России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Пока, несмотря на изъявленную готовность встречаться и желание встречаться президента США, каких-то иных шагов не было сделано. Ждём», — пояснил представитель Кремля.

Напомним, возможность встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа обсуждалась в телефонном разговоре 20 марта. Об этом в начале апреля сообщала пресс-секретарь администрации президента США Сара Сандерс. Готовность американского лидера встретится с Путиным представитель Белого дома подтвердила 16 апреля.

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В свою очередь глава российского МИД Сергей Лавров 20 апреля сообщал, что Владимир Путин готов к встрече с Трампом, и в настоящее время российская сторона ожидает конкретизации по данному вопросу.

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