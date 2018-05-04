Новосибирск, 4 мая, 2018, 13:10 — ИА Регнум. Общественная палата Новосибирской области поддержала инициативу временно исполняющего обязанности региона Андрея Травникова — привлечь новосибирцев к разработке стратегии социально-экономического развития. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве области, сегодня, 4 мая, сбор предложений начался на площадке общественной структуры, осуществляющей взаимодействие граждан с органами государственной власти. Свои предложения уже представили несколько жителей. Новосибирцев волнует развитие здравоохранения, села, демографическая политика и экологическая безопасности.

Nso.ru Травников Андрей Александрович — врио Губернатора Новосибирской области

«Участие жителей Новосибирской области в разработке такого важного документа, как стратегия социально-экономического развития региона, необходимо. Поэтому члены Общественной палаты рассказывают гражданам об инициативе главы региона Андрея Травникова, собирают их мнения. Стратегия направлена на повышение качества жизни и развитие нашего региона», — сказала председатель Общественной палаты области Галина Гриднева.

По словам Гридневой, для сбора предложений разработаны специальные бланки, которые до 20 июня можно заполнить в Общественной палате, в 44 МФЦ региона и в 25 ресурсных центрах общественных инициатив в муниципальных образованиях. Кроме того, организованы площадки для общественных обсуждений. Самые важные и интересные предложения будут обсуждаться с главой региона и общественниками.

Отметим, стратегия социально-экономического развития Новосибирской области разрабатывается по инициативе врио главы региона Андрея Травникова. Её задача — сформировать механизмы устойчивого развития ключевых отраслей области, проработать решения проблемных зон региона и обеспечить улучшение качества жизни людей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на пленарном заседании региональной дискуссионной площадки «Единая Россия. Направление 2026» 24 апреля, где обсуждались возможные пути реализации послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию и ключевые моменты концепции стратегии социально-экономического развития Новосибирской области, Андрей Травников заявил, что у региона есть все возможности получить статус образцового региона в реализации президентских инициатив.