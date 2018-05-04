Калининград, 4 мая, 2018, 12:45 — ИА Регнум. Руководство калининградского ФК «Балтика» демонтировало «памятную» табличку, где увековечен нацистский преступник Эрих Кох, именем которого в годы Третьего рейха был назван футбольный стадион. Табло сняли под нажимом общественности, когда выяснилось, что «художество» спортивных чиновников висит уже три года.

Стоп-кадр «Вести-Калининград» Фотофакт: табличка с именем нациста Коха в мусорном баке

ГТРК «Калининград» показала кадры, как пресс-секретарь «Балтики» и по совместительству вице-президент областной федерации футбола Сергей Кандалов отвинчивает шурупы, которые держат табличку.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, Кандалов и устанавливал «памятную» вывеску в 2015 году. Широкой болельщицкой общественности этот факт не был известен, поскольку вывеска о «старейшем стадионе России» висела на административном здании, недоступном фанатам.

Снимая позорный стенд, Кандалов в интервью «Калининградским вестям» пытался оправдать свои действия:

«Но название этого стадиона в конкретный временной промежуток было таким. И мелкими буквами мы это название опубликовали».

Напомним, гауляйтер Восточной Пруссии Эрих Кох в годы вооружённой агрессии Германии против Советского Союза был т.н. «рейхкомиссаром Украины». По его приказам было расстреляно в общей сложности до 4 млн советских граждан на территории Украинской ССР.