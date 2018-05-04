Москва, 4 мая, 2018, 12:43 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на отслеживание перемещения грузов в рамках международных перевозок, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 4 мая. Поправки вносятся для обеспечения национальных интересов и повышения эффективности контроля за международными транзитными перевозками грузов через территорию России автомобильным и железнодорожным транспортом.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

Для отслеживания перемещения грузов через Россию с помощью «Платона» предлагается использовать навигационные пломбы (электронные идентификаторы), работающие с ГЛОНАСС.

Такие пломбы уже используются для контроля за международными транзитными автомобильными и железнодорожными перевозками грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан или Киргизской Республики через территорию Российской Федерации.

Наложение навигационных пломб, соответствующих устанавливаемым правительством РФ требованиям, на грузовые помещения (отсеки) транспортных средств или их части, емкости, контейнеры и иные места, оборудованные на транспортных средствах для перевозки грузов, в которых находятся перевозимые транзитом через территорию Российской Федерации грузы (за исключением перевозки живых животных), а также снятие навигационных пломб будут производиться в порядке, установленном правительством, грузоотправителем, грузополучателем, перевозчиком груза или по их поручению оператором системы отслеживания транзитных перевозок либо государственными контрольными органами при осуществлении ими соответствующих полномочий, следует из документа.

Порядок создания и обеспечения функционирования системы отслеживания, включающий, в том числе требования к навигационным пломбам и правила их использования, регламент взаимодействия отправителей или получателей грузов, их представителей с представителями оператора в целях установки (снятия) и использования навигационных пломб, также будет устанавливаться правительством.