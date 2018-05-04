Новосибирск, 4 мая, 2018, 12:42 — ИА Регнум. Правительство РФ выбрало не самый лучший путь, собираясь на законодательном уровне обсуждать повышение пенсионного возраста, считает руководитель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов. Так общественный активист отреагировал на заявление Дмитрия Медведева в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Свет. Медведев

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«Понятно, что большинство пенсионеров после выхода на пенсию продолжают работать на малооплачиваемых должностях. Но это связано прежде всего с нищенским уровнем социального обеспечения. Но заметьте, Медведев говорит не о необходимости поднимать уровень социальной защищённости пожилых людей, их медицинского обеспечения, а о том, чтобы им пришлось больше работать. Вместо этого, на мой взгляд, надо поднимать производительность труда. В том числе путём внедрения передовых технологий, роботизации. А также развитие экспортно ориентированных производств с высокой добавочной стоимостью. К сожалению, правительство выбрало самый простой, но не самый лучший путь», — высказал ИА REGNUM своё мнение Антонов.

Напомним, глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство на пороге того, чтобы начать обсуждать уже на законодательном уровне повышение пенсионного возраста в стране.

«Решение по этому поводу так или иначе государству придется принимать», — подчеркнул Медведев.