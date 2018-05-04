Москва, 4 мая, 2018, 12:32 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила о фактах лжи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по делу об отравлении в Солсбери британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Дипломат перечислила три факта вранья, хотя они «многочисленные».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Команда

Первое вранье Мэй состоит в том, что якобы британские эксперты установили страну изготовления химического вещества. Позже это опровергли сами британские эксперты из самой авторитетной лаборатории — об этом заявил глава лаборатории Портон-Дауна.

Второе вранье было о том, что у России якобы был мотив отравить Скрипалей — «в связи с исторически плохим поведением нашей страны». Это было опровергнуто Россией, которая регулярно приводила факты нарушения Великобританией норм международного права, этики и морали.

Аргументы в пользу того, что как раз у России-то никаких мотивов не было и быть не могло, неоднократно приводились в западных СМИ, тогда как у тех, кто хотел бы продолжать русофобскую кампанию во всех без исключения сферах человеческой деятельности были самые серьезные мотивы для провокации.

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И, наконец, третье вранье правительства Терезы Мэй о том, что «Новичок» якобы производился только в России, опроверг президент Чехии Милош Земан. Он заявил, что Чешское оборонное НИИ производило и испытывало отравляющее вещество, которое военная разведка страны классифицировала как «Новичок». Об этом говорилось в докладе спецслужб, который запросил в апреле глава государства.

«Так будет и со всем остальным враньем Лондона», — заключила Захарова, пообещав разобрать ситуацию подробнее на брифинге.

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То, что «Новичок» производился и патентовался в других странах ранее неоднократно подтверждалось. Так, постпред России при ОЗХО Александр Шульгин представил документ по патентам и товарным знакам Штатов, датированный 1 декабря 2015 года, в котором речь идет об изобретении специальной пули для отравляющих веществ.

По его словам, пуля снаряжается бинарными компонентами, взаимодействующими друг с другом при ударе. И в документе говорится о том, что одной из активных субстанций, которыми может снаряжаться данная пуля, могут по выбору быть следующие нервные агенты (nerve agents), включая табун, зарин, зоман, циклозарин, VG, VM, VR и VX. В этот же список были включены агенты, относящиеся к типу «Новичок».

Кроме того, вещество, схожее с «Новичком», было обнаружено Минобороны РФ в базе спектральной библиотеки химических соединений Национального бюро стандартов США еще в 1998 году. Судя по названию этого вещества, это был как раз тот самый «Новичок» — A234.

Напомним также, что спустя ровно два месяца после инцидента в Солсбери до сих пор нет никаких результатов расследования британских правоохранителей. Нет ни конкретных подозреваемых, ни обстоятельств инцидента. Иными словами, расследование зашло туда, куда и должно было зайти — в тупик.