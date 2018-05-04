Лос-Анджелес, США, 4 мая, 2018, 12:32 — ИА Регнум. В сеть попали подробности о новых фильмах франшизы «Форсаж», Вин Дизель сообщил журналистам, что в роли режиссера девятой части выступит Джастин Лин, об этом 3 мая сообщил портал Screen Rant.

Цитата к/ф «Форсаж». реж. Роб Коэн, Мэл Сити. 2001. США, Германия Вин Дизель

Издание напоминает, Лин уже имеет богатый опыт работы с командой, создающий фильмы «Форсаж» — он был режиссёром четырех картин, начиная с ленты «Тройной форсаж: Токийский дрифт».

Читайте также: «Да прибудет с тобой 4 мая»: во всём мире отмечают «День Звездных войн»

Выступая в эфире шоу TODAY Вин Дизель также раскрыл некоторые подробности по поводу девятой части фильма.

«Я только что говорил по телефону с Джастином Лином, который будет снимать «Форсаж 9» и «Форсаж 10», и я не могу передать, насколько он взволнован. Но я могу вам сказать, что мы ещё не были в Африке. И мы уже созрели (для этого — ИА REGNUM )», — сказал Вин Дизель.

Читайте также: Тизер-трейлер фильма «Робин Гуд: Начало» показал множество экшн-сцен

Напомним, во время промо-тура «Форсаж 8» в 2017 году продюсер Нил Мориц рассказал, что девятый и десятый фильмы станут для франшизы последними.

Издание отмечает — похоже, что обе картины будут являться двумя частями одной истории, подобный подход используют сейчас создатели «Мстителей».