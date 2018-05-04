Тбилиси, 4 мая, 2018, 12:29 — ИА Регнум. В Грузии совершена кибератака на сайт агентства гражданской авиации, с которого стерты все базы данных, сообщила 4 мая грузинская телекомпания «Рустави-2» со ссылкой на свой конфиденциальный источник.

geralt Хакеры. Атака

Сайт агентства www.gcaa.ge действительно не работает, но в самом агентстве от комментариев по поводу случившегося воздерживаются и информацию об уничтожении базы данных не подтверждают и не опровергают.

Представители авиационных властей утверждают, что случившееся на выполнении авиарейсов и работе аэропортов Грузии не скажется и безопасности полетов ничто не угрожает.

По информации телекомпании, МВД Грузии уже начало расследование по факту кибератаки на сайт агентства гражданской авиации, но официальную информацию об этом инциденте и министерство внутренних дел пока не распространяет.