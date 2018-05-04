Ярославль, 4 мая, 2018, 12:29 — ИА Регнум. На пожертвования ярославцев журналист Марк Нуждин составил и издал сборник песен «Великие песни о Великой войне». Об этом журналисту ИА REGNUM сказал сам Марк Нуждин.

Марк Нуждин Брошюра с песнями о Великой Отечественной войне

Сборник стал итогом противостояния журналиста и бывшего депутата муниципалитета Романа Сукнева. Нуждин в сети Facebook назвал депутата «мерзавцем» за то, что тот разместил фото на обложке сборника песен о войне, при этом в самом сборнике не были указаны авторы песен. Депутат подал иск о защите чести и достоинства и журналист его проиграл. Впрочем, депутат проиграл тоже — его не переизбрали в муниципалитет.

От своих убеждений журналист не отказался и решил «восстановить справедливость» — сделать сборник «без пиара» и с указанием авторов и краткой историей каждого произведения. Ярославцы пожертвовали на это около 20 тысяч рублей. В брошюру вошла 21 песня.

«Я смотрел те песни, которые, в первую очередь, были распространены в годы Великой Отечественной войны и сохранись в памяти до наших времен. Во-вторых, включил в сборник те песни, которые непосредственно связаны с днем Победы, сражениями, но были написаны позже. Такие, как «День Победы», «Десятый наш десантный батальон», — сказал корреспонденту ИА REGNUM журналисту радиостанции «Эхо Москвы» Марк Нуждин.

Брошюры журналист отдал в школы на территории бывшего избирательного округа Романа Сукнева. Еще сто экземпляров были оставлены для ветеранских организаций области и несколько десятков для ярославцев, выделивших деньги на издание сборника.