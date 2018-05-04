Казань, 4 мая, 2018, 12:16 — ИА Регнум. Спустя год антимонопольная служба Татарии признала «дочку» Российских железных дорог нарушившей закон о конкуренции за необоснованное завышение цен в вагонах купе и СВ фирменных поездов, следующих по маршруту Москва-Казань и обратно. В июле 2017 года АО «ФПК» получило предупреждение о недопустимости подобных действий, но оно не было исполнено, и 4 мая 2018 года УФАС по РТ передало материалы дела для возбуждения административного производства, а «дочке» РЖД выдали предписание, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Железная дорога

Проверка ведомства показала, что данные, указанные в заявлении гражданина, поданном год назад, о повышении тарифов на майские праздники в зависимости от близости к дате отправления поезда, соответствуют действительности.

Скорые фирменные поезда с плацкартом, купе и СВ следуют по маршруту Казань-Москва-Казань. За 60 дней до отправления, на 5 мая 2017 года, билеты в купе скорого фирменного поезда №24 из Москвы в Казань на верхней полке стоили 2 999 рублей, а на нижней — 3 290 рублей, в следующие три дня цена выросла до 4 777 и 5 266 рублей соответственно. А уже за 28 дней до отправления поезда билеты предлагались за 7036 и 7776 рублей, соответственно. Схожая картина наблюдалась и с поездом №2.

В УФАС по РТ отметили, что АО не предоставило данные о том, «как производился расчёт стоимости проезда в фирменных поездах», приведя доводы, что «стоимость проезда значительно повышается при повышенном спросе».

На начало мая 2017 года компания продала на два фирменных поезда в целом 892 билета на общую сумму около 4,5 млн рублей. Если бы расчёт вёлся по базовой цене, то выручка была бы на 1,4 млн рублей ниже.

Предупреждение о недопустимости необоснованного повышения цен компания получила из-за отсутствия «объективных причин», обуславливающих его. Не было со стороны перевозчика и приведено доказательств, что имели место быть чрезвычайные, объективно непредотвратимые обстоятельства. В связи с этим вина АО была признана с выдачей требования не допускать «необоснованного повышения базовых цен на перевозки в вагонах-купе в фирменных поездах сообщением «Москва-Казань» при использовании системы динамического ценообразования, по мере приближения к дате отправления поезда».