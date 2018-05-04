Вашингтон, 4 мая, 2018, 12:10 — ИА Регнум. Более тысячи американских экономистов обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой пересмотреть торговую политику и не допустить повторения Великой депрессии, сообщает издание The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

В своем письме экономисты раскритиковали американского президента за «экономический протекционизм» и жесткую риторику, которые угрожают подрывом отношений со странами Евросоюза.

«В 1930 году 1028 экономистов призвали конгресс отказаться от протекционистского закона о тарифах Смута — Хоули», — пишут авторы, ссылаясь на торговый акт, который многие считают одним из триггеров Великой депрессии.

«Конгресс не принял совет экономистов в 1930 году, и американцы заплатили высокую цену. Нижеподписавшиеся экономисты и преподаватели экономики настоятельно рекомендуют вам не повторять эту ошибку», — говорится в письме.

В издании напомнили, что во время избирательной кампании Трамп пригрозил ликвидировать десятки крупнейших международных соглашений с участием США, включая Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA). Президент обвинил ассоциацию в том, что она негативно влияет на развитие национальных производительных сил.

В списке из 1140 подписавших обращение в адрес Трампа присутствуют 14 имен лауреатов Нобелевской премии.

Напомним, после введения американской администрацией заградительных пошлин на импорт стали и алюминия (они начали действовать 1 мая) власти Великобритании, Германии и Франции заявили о готовности выработать встречные меры против торговой политики США. Ряд европейских политиков заявили, что если переговоры обернутся провалом, то ЕС будет полностью подготовлен к торговой войне с США.