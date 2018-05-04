Киев, 4 мая, 2018, 12:03 — ИА Регнум. В отношении ряда российских издательств на Украине могут быть введены экономические санкции. С соответствующей инициативой в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины обратился Государственный комитет по вопросам телерадиовещания страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По сообщению пресс-службы Госкомтелерадио Украины, ограничения должны быть введены за распространение на территории Украины издательской продукции «антиукраинского содержания».

«Среди других четко выделяются издательства, в деятельности которых выпуск литературы антиукраинского содержания занимает видное место и носит систематический характер», — говорится в сообщении пресс-службы.

По мнению Госкомтелерадио, к таким издательствам относятся «Алгоритм», «Книжный мир», «Центрполиграф», «Эксмо», «АСТ», «Вече» и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине в начале 2017 года начал действовать закон, согласно которому ввоз в страну «иностранной продукции антиукраинского содержания» должен быть ограничен.

Весной 2017 года киевская власть утвердила порядок изъятия из обращения произведенной на территории России издательской продукции, которая без соответствующего разрешения попала на территорию Украины.

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