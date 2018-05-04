Курган, 4 мая, 2018, 12:07 — ИА Регнум. В Кургане под землю ушёл самосвал. Причина — коррозия трубы, имеющей стопроцентный износ. По иронии судьбы самосвал принадлежит компании, отвечающей за коммунальные сети столицы Зауралья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дорожное происшествие

Пресс-служба компании «Водный Союз» уже выпустила предупреждение об аварии для автомобилистов Кургана.

«На Дзержинском кольце произошел провал на железобетонном самотечном коллекторе диаметром 1500 мм. Причина — газовая коррозия трубы, имеющей 100%-ый износ. Место провала огорожено. О сроках устранения аварии будет сообщено дополнительно. В связи с тем, что дорога по направлению к Байкальскому рынку из-за провала сужена, просим водителей заранее планировать свой маршрут», — гласит сообщение.

На данный момент грузовой автотранспорт вытащили. Дополнительный резонанс происшествию дал факт, что провалился под землю грузовик «Водного Союза». В группе «Инцидент/Курган» пользователи активно и с юмором обсуждают ситуацию.

«Не рой другому яму, сам в нее попадешь!», — вспомнил поговорку один из курганцев.

«За что боролись, но то и напоролись. Карма в действии», — вторит ему другой.

«Есть на свете справедливость!», — пишет третий.

Отметим, что это не первый провал на дорогах Кургана из-за изношенных подземных коммуникаций. Подобное случилось 6 апреля на проезжей части по улице Карла Маркса. Провал образовался на железобетонном коллекторе диаметром 800 мм из-за газовой коррозии труб. Работы по латанию ямы продлятся до 7 мая. Зияет ещё одна яма, образовавшаяся на улице Куйбышева. К её ликвидации «Водный союз» ещё не приступал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, износ труб водоснабжения в Кургане составляет 76%. Руководство «Водного союза» неоднократно сообщало руководству столицы Зауралья об исчерпанном ресурсе сетей. Однако мэрия Кургана не перечисляет вовремя и тех денег, которые необходимы для латания прогнивших напрочь труб и предотвращение аварийных ситуаций, жаловались ранее в «Водном союзе».