Ярославль, 4 мая, 2018, 12:08 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области увеличило затраты на программу газификации 2017−2021 годов в два раза: с 1,14 млрд рублей до 2,09 млрд. Постановление о внесении изменений в программу «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области» подписал председатель правительства области Дмитрий Степаненко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Газопровод

Предыдущее постановление было подписано в марте 2017 года. Финансирование программы из «внебюджетных источников» увеличивается с 384 млн до 805 млн рублей. Еще более значительно увеличивается доля областного бюджета — с 276 млн до 1 млрд 58 млн рублей.

Более чем в два раза по сравнению с первоначальной редакцией программы планируется увеличить строительство межпоселковых и внутрепоселковых газопроводов — с 257 до 578 км. Однако это позволит увеличить уровень газификации лишь менее чем на 2% — с 76,7% (первоначальный план) до 78,4%. В постановлении указаны новые объекты газификации.

В новой редакции программы предусмотрено выделение субсидии на строительство объектов газификации в Брейтовском районе — единственном, который пока остается без природного газа. На эти цели из областного бюджета планируется выделить в 2019—2020 годах 118 млн рублей. За счет областного и местного бюджетов в 2019 году планируется спроектировать, а в 2020−21 годах построить внутрипоселковые распределительные сети. Межпоселковый газопровод, согласно соглашению между «Газпромом» и Ярославской областью, должен построить «Газпром». В первой редакции программы субсидий на Брейтовский район не предусматривалось.