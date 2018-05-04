Брянск, 4 мая, 2018, 11:53 — ИА Регнум. В Брянской области вынесен приговор по делу в отношении бывшего руководителя областного управления МЧС Александра Кобзева. Он признан виновным в халатности при утилизации чернобыльских домов. Суд назначил бывшему главному спасателю региона наказание в виде четырех лет лишения свободы условно, а также обязал возместить ущерб в 9 млн рублей, который был причинен государству, сообщила ГТРК «Брянск».

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Дело рассматривал Брянский гарнизонный суд. Ранее между МЧС и строительной компанией был заключен договор на 35 млн рублей: бизнесмены должны были снести дома и построить временные дороги в населенных пунктах, которые находятся в зоне отчуждения. Работы выполнены не были, а директор фирмы отчитался фиктивными документами.

В суде было доказано, что в 2012 году Александр Кобзев необоснованно завысил сумму утилизации домов чернобыльской зоне. Кроме того, он не проконтролировал исполнение государственного контракта.

Сам осужденный свою вину не признал. При этом часть ущерба была уже возмещена строительной компанией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фигурант уголовного дела был отстранен от должности в сентябре 2014 года. Тогда же было возбуждено уголовное дело. Однако вскоре оно было приостановлено из-за отсутствия доказательств. В 2015 году дело возобновили.