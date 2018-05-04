Москва, 4 мая, 2018, 11:51 — ИА Регнум. Самое запомнившееся и потрясшее жителей России событие, которое произошло в апреле 2018 год — пожар в ТРЦ «Зимняя вишня в Кемерово. Об этом заявили 38% опрошенных. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Иван Шилов ИА REGNUM Трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

Также в зоне пристального внимания в апреле у российских граждан находилась ситуация в Сирии — ракетный удар и химическая атака со стороны США (28%).

Следили за отравлением Скрипалей и политической ситуацией между РФ и Великобританией и прочими странами Запада 10% респондентов.

Также в апреле жителям России запомнились такие события, как взаимоотношения с США (высылка дипломатов, санкции) (8%), православный праздник Пасха (7%) и повышение курса валют (4%).

Меньше всего в апреле граждане РФ обращали внимание на погоду (наступление тепла), деятельность Роскомнадзора в отношении Telegram и спортивные мероприятия (2%).

Стоит отметить, что 10% не помнят или затруднились дать ответ на вопрос о главном запомнившемся событии апреля 2018 года.

Опрос проведен 20 — 24 апреля 2018 года по всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах России. Исследование проводилось методом личного интервью.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта в Кемерове произошла страшная трагедия. В четырехэтажном ТРЦ «Зимняя вишня» днем начался пожар. С огнём удалось справиться лишь к утру следующего дня.

В результате трагедии погибли 60 человек, большинство из них — дети. Было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время по делу о пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» проводится ряд дополнительных экспертиз, устанавливаются все чиновники, причастные к трагическому событию.

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Главное событие марта — выборы президента России: опрос