Омск, 4 мая, 2018, 11:43 — ИА Регнум. Правительство Омской области объявило открытый конкурс на замещение должностей министра строительства и жилищно-коммунального комплекса, министра промышленности, транспорта и инновационных технологий, министра природных ресурсов и экологии. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, желающие принять участие в конкурсе могут подать документы до 25 мая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

К кандидатам предъявляется ряд требований, в том числе наличие высшего образования, отсутствие судимости. Рекомендации: опыт работы на руководящих должностях, наличие учёной степени, учёного звания, наличие публикаций по профессиональной тематике и другие.

В облправительстве напомнили, что врио губернатора Омской области Александр Бурков 25 апреля сообщил о конкурсе на министерские должности президенту РФ Владимиру Путину.

«Президент обратил внимание на необходимость учёта мнения общественности и прозрачность при отборе кадров для назначения в регионах. Мы в тренде и планируем проводить открытый конкурс на должности руководителей минстроя, минприроды и минпрома. Активность среди молодёжи очень высока. Думаю, мы найдём достойных людей. В конкурсе могут принимать участие профессионалы — представители любых политических сил, которые хотят работать во благо региона», — прокомментировал Бурков.

Между тем омский общественный деятель Татьяна Шнейдер отнеслась к данному конкурсу скептически.

«Шансов, что на ту или иную министерскую должность благодаря конкурсу попадёт человек «из народа», который готов действительно решать накопившиеся в регионе проблемы, нет вообще. Я уверена, что конкурс выиграют «нужные» люди. У нас, к великому сожалению, всё происходит по принципу кумовства», — считает она.

По словам Татьяны Шнейдер, «сам факт конкурса жителям региона власти могут подавать под любым соусом, уверяя, что это выбор и борьба».

«Но на деле конкуренции нет, и пройдёт «нужный» человек. А «ненужные» — создадут массовку для легитимации этой процедуры», — резюмировала собеседница ИА REGNUM.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Омской области, на конкурс по поиску министров бюджетные деньги тратиться не будут:

«Это аппаратная работа».

Стоит напомнить, что в сибирских регионах уже был опыт поиска министров по конкурсу. Например, в Бурятии в 2017 году так выбрали министров спорта и молодежной политики, здравоохранения, туризма, экономики и культуры. И в интервью местным СМИ глава Бурятии Алексей Цыденов позже сообщил, что республика заплатила за тестирование кандидатов на министерские должности 500 тысяч рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, должности глав минприроды и минпрома Омской области вакантны с осени 2017 года. А глава областного минстроя Владимир Стрельцов ушёл в отставку с этой должности в апреле текущего года. До этого Бурков заявил, что к Стрельцову «есть вопросы», прежде всего это касалось «отсутствия работающей программы по капремонту».

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