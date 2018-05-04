Каракас, 4 мая, 2018, 11:36 — ИА Регнум. Венесуэльская оппозиционная коалиция «Круглый стол демократического единства» выступила с призывом к гражданам страны проигнорировать выборы президента, назначенные на 20 мая. Об этом говорится в заявлении коалиции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Согласно тексту заявления, граждан призывают «оставить улицы пустыми» и не прийти на выборы. Оппозиционный депутат Дельса Солорцано заявил, что «в этом фарсе» не нужно принимать участие, а губернатор штата Лара, оппозиционер Генри Фалькон должен снять свою кандидатуру.

Бойкот же станет «способом выразить наше неприятие режима Николаса Мадуро и выборного мошенничества 20 мая», считают оппозиционеры.

По их мнению, законные выборы в Венесуэле должны были состояться в декабре 2018 года, а их перенос на май Национальным учредительным собранием незаконен.

В выборах президента Венесуэлы 20 мая примут участие пять кандидатов: президент Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, Рейнальдо Кихада, Луис Ратти и Хавьер Бертуччи.

Основным соперником Мадуро будет именно Фалькон. Ранее Национальный избирательный совет Венесуэлы перенес выборы на 20 мая, что позволит одновременно с президентскими выборами провести выборы в местные советы.