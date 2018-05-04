Москва, 4 мая, 2018, 11:31 — ИА Регнум. Теплая и сухая погода продержится в Москве и Подмосковье всю следующую неделю (с 7 по 13 мая). Об этом сообщили «Агентству Москва» в центре погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

"Сухая, умеренно теплая погода с дневной температурой около 20 градусов благодаря антициклону продержится в столичном регионе всю следующую неделю, — сказал представитель центра погоды. — Будет тихо, солнечно, вероятность выпадения осадков крайне невысока».

Отмечается, что 5 и 6 мая (суббота и воскресенье) в Москву и Подмосковье придут дожди и несущественное похолодает, также возможны грозы. Максимальная температура воздуха в столичном регионе в субботу составит 23…25 градусов тепла, а в воскресенье до 20 градусов выше нуля.

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