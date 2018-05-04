Харьков, Украина, 4 мая, 2018, 11:20 — ИА Регнум. В Балаклее Харьковской области в районе горящих военных складов остается два очага тления. Об этом 4 мая в эфире канала «112 Украина» заявил представитель оперативного пресс-центра минобороны Украины Виталий Саранцев.

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«Идет небольшой процесс тления, который имею надежду, мы ликвидируем в течение нескольких часов… По состоянию на 8:00 проводятся работы по окончательной ликвидации двух очагов тления на тех участках, где вчера произошел пожар. Работают пожарные подразделения части, а также подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Привлечены четыре пожарных танка, три инженерные машины, также привлечена пожарная авиация ГосЧС», — сказал Саранцев.

Он также заверил, что угрозы для местных жителей нет.

«Как только началась чрезвычайная ситуация, был привлечен личный состав, который работал и в течение вчерашнего дня, и в течение ночи. Было устроено дежурство, работали дежурные подразделения, осуществлялось патрулирование периметра, чтобы предотвратить проникновение посторонних лиц на территорию периметра арсенала. Угрозы для местных жителей нет, ни для Балаклеи, ни для окрестных селений, ни для личного состава, который находится на территории части», — рассказал Саранцев.

При этом политолог Николай Давыдюк призвал военное руководство в кратчайшие сроки решить проблему безопасного хранения боеприпасов на фоне получения Украиной современного американского вооружения.

«Последний пожар напомнил нам о каскаде тех пожаров и о техническом состоянии наших складов. Украина как партнер США получает новые современные поколения оружия. Мы вырываемся из плена старого советского оружия. Мы выходим на новые уровни. Но в то же время мы остаемся по уши в грязи по техническим решениям, когда снаряды лежат на земле, когда нет ответственных, когда нарушается дисциплина. Это не те вещи, с которыми должна ассоциироваться Украина, которая декларирует движение в сторону НАТО, которая декларирует одну из наиболее мощный армий в мире или в Европе», — сказал Давыдюк.

«Тут нужны более жесткие, государственные решения. Нужно найти решение, чтобы завтра наши склады не горели. У нас говорят, что это случайность, диверсия. Но у нас это происходит с 1991 года. Мы помним и Богдановку (пожар на военном складе — ИА REGNUM ), и Калиновку, Балаклея вообще стала стабильным явлением. Да, у нас очень большое наследство советского оружия, которое массово производилось. В то же время нам надо думать, как с ним управляться, утилизировать», — считает Давыдюк.

Ранее, президент Украины Петр Порошенко назвал ВСУ «самой сильной армией на континенте». Кроме того, стало известно, что еще в апреле США передали ВСУ партию из 210 противотанковых ракет Javelin, стоимостью 47 миллионов долларов.

Напомним, 3 мая в 13.35 в Балаклее Харьковской области в районе военных складов произошло возгорание сухой травы. После чего с территории складов начали доноситься взрывы, показался дым. Кроме того, военная прокуратура Харьковского гарнизона начала уголовное производство по факту пожара.

«Начато производство по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе в условиях особого периода, кроме военного положения) УК Украины. Расследование ведет полиция», — сказал заместитель военного прокурора Харьковского гарнизона Владислав Зубко.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая пресс-служба генерального штаба ВСУ проинформировала, что пожарные расчеты ВСУ и ГСЧС «осуществляют контрольные мероприятия на месте происшествия».