Москва, 4 мая, 2018, 11:15 — ИА Регнум. В Госдуме предлагают признать «Белые каски» террористической организацией.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

Госдепартамент США прекратил спонсировать действующую в Сирии неправительственную организацию «Белые каски», сообщает телеканал CBS News.

«В Вашингтоне деньги считать умеют и не намерены больше платить бездарным лицедеям, проваливающим все заказанные им представления. А со стороны России предлагаю признать «Белые каски» террористической организацией», — написал депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в соцсети.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, «Белые каски» обвинили правительственные войска Сирии в применении химоружия в городе Дума. В Москве назвали эти кадры постановочными и предъявили доказательства. ОЗХО информацию о химатаке пока не подтвердила.

«Белые каски» — базирующийся в Великобритании спасательный отряд, состоящий из сирийцев, которые прошли курсы специальной подготовки за рубежом. Ранее эта организация называлась «Сирийская гражданская оборона».