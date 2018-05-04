Москва, 4 мая, 2018, 11:14 — ИА Регнум. Сегодня, 4 мая, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям финального этапа VII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд, сообщается на сайте Кремля.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Фестиваль по хоккею среди любительских команд традиционно проходит в Сочи в начале мая.

В 2018 году финальный этап всероссийского фестиваля посвящён 45-летию легендарной Суперсерии «СССР-Канада».

По мнению президента, фестиваль неизменно отличается солидным составом участников и высоким уровнем организации. Он по праву считается большим, знаковым событием в спортивной жизни России.

В приветственной телеграмме подчеркивается, что с каждым годом фестиваль объединяет всё больше команд из многих регионов России и делает ставку на вовлечение в любительское хоккейное сообщество представителей самых разных возрастов, профессий, увлечений.

«Нынешние соревнования позволят игрокам продемонстрировать своё мастерство, характер, товарищескую взаимовыручку», — выразил уверенность глава государства и пожелал участникам фестиваля успешных стартов и заслуженных побед.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин находится в Сочи. 3 мая Путин провел заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Организационный комитет «Россия-2018».

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