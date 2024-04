Лондон, 4 мая, 2018, 11:02 — ИА Регнум. Руководитель Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджо в интервью The New York Times назвал дозу вещества, которым могли отравить британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери: она могла составлять от 50 до 100 граммов, пишет газета The New York Times.

Яд

Узюмджо уточнил, что точного объема он не знает: ему «передали», что в Солсбери могло быть использовано «50−100 граммов или около того». Этот объем «выходит за пределы исследовательской деятельности», уточнил глава ОЗХО.

Отравляющее вещество могло быть применено в виде аэрозоля или в жидком виде, при этом не исключено использование дополнительных мер. Что касается включения вещества в список химического оружия, то это будет сделано в ближайшее время.

После включения в список химоружия, подлежащего контролю со стороны ОЗХО, страны, подписавшие Конвенцию по химоружию, обязаны будут задекларировать производство или хранение этого вещества.

Бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин в эфире радио Sputnik заявил, что названный главой ОЗХО объем отравляющего вещества свидетельствует о том, что никакого «Новичка» в Солсбери и близко не было: смертельная доза «Новичка» составляет несколько микрограммов.

«Скорее всего, это было вещество нелетального действия, скорее всего тот же BZ, о чем говорил наш МИД», — считает эксперт.

Имеется ввиду заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что в пробе, взятой специалистами ОЗХО по делу отравления Скрипалей, было обнаружено определенное количество вещества BZ. Исследование проводила швейцарская лаборатория в городе Шпиц.

С Никулиным согласен один из разработчиков системы химического оружия «Новичок» Леонид Ринк, сообщают РИА Новости. По его словам, если бы было «50−100 граммов», как говорит Узюмджо, то отравился бы весь город — это боевые объемы.

Ранее руководитель ОЗХО признал, что вещество, которым предположительно были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь, могло быть изготовлено в любой стране, где есть лаборатория и специалисты высокого уровня, в том числе в США.

Об этом же заявил накануне президент Чехии Милош Земан. Так, нервно-паралитическое вещество «Новичок» производилось и складировалось на территории Чехии, пусть и в небольшом количестве. В конце апреля служба госбезопасности Чехии (BIS) подготовила по поручению президента отчёт о том, производилось ли в стране это химическое вещество.

Ещё в марте официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что наиболее вероятным источником предполагаемого отравляющего вещества могли быть «страны, которые примерно с конца 1990-х годов, в том числе по настоящее время, проводят интенсивные исследования веществ из проекта «Новичок». Это, по ее словам, Великобритания, Словакия, Швеция и Чехия.

Накануне МИД РФ заявил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в «деле Скрипалей» врала как минимум трижды."Первое вранье» касается того, что эксперты Великобритании установили страну — изготовителя химвещества, которым якобы отравили Скрипалей. Второе — что у России был мотив для отравления британского шпиона.

И третье вранье британского правительства было опровергнуто президентом Чехии Милошем Земаном. И так будет со всем остальным враньем Лондона, уверены в дипломатическом ведомстве.