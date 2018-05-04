Санкт-Петербург, 4 мая, 2018, 11:05 — ИА Регнум. На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге начались швартовые испытания нового атомного ледокола «Арктика». Тем самым завершен достроечный этап по сооружению ледокола проекта 22 220. Об этом в пятницу, 4 мая, сообщила пресс-служба АО «Балтийский завод» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

Bz.ru Ледокол «Арктика»

«В ходе швартовых испытаний будет проведена проверка качества постройки судна, монтажа и регулировки оборудования. Предварительно на ледоколе опробуют под нагрузкой энергетические установки и вспомогательные механизмы. Также проверку пройдут системы и устройства жизнеобеспечения судна», — пояснили на петербургском судостроительном предприятии.

Перед началом швартовых испытаний на ледокол «Арктика» установили высотную мачту с радиолокационным оборудованием. Ее доставили к судну с помощью плавучего крана. Затем, используя портальные краны, мачту установили на штатное место.

«После ее установки ледокол получил свои окончательные габариты по высоте», — отметили на Балтзаводе.

Кроме того, на судне приняли по штатной схеме электропитание с берега.

АО «Балтийский завод» выполняет контракт с ФГУП «Росатомфлот» на строительство трех атомных ледоколов проекта 22 220 — «Арктика», «Сибирь» и «Урал».

Напомним, сроки сдачи атомохода «Арктика» были смещены с 2017 на 2019 год. Как объяснил корреспонденту ИА REGNUM гендиректор Балтийского завода Алексей Кадилов, произошло это по ряду причин: внесение изменений в первоначальный проект, кадровые вопросы, а также задержка сроков производства турбины на Кировском заводе.

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Обновленные сроки сдачи трех ледоколов на данный момент таковы: головной ледокол «Арктика» — 10 мая 2019 года, «Сибирь» — 25 ноября 2020 года, «Урал» — 24 ноября 2021 года.

Основные характеристики атомных ледоколов проекта 22 220: длина — 173,3 м, ширина — 34 м, экипаж — 75 человек. Двухосадочная конструкция судов позволяет использовать их как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.

Эти суда, с силовой установкой мощностью в 60 МВт, заменят собой три российских одноименных атомохода, срок эксплуатации которых подошел к концу.