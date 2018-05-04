Москва, 4 мая, 2018, 10:49 — ИА Регнум. В Госдуме опасаются увеличения давления на Чехию в связи с позицией президента Милоша Земана по «Новичку», передает корреспондент ИА REGNUM 4 мая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

Нервно-паралитический газ «Новичок» в незначительном количестве производился и складировался в Чехии, заявил накануне президент страны Милош Земан во время своего выступления на телеканале Barrandov.

«Не удивлюсь, если озвученные господином Земаном факты станут поводом для усиления давления на Чехию со стороны Лондона и подстрекаемого им Брюсселя», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Сфабрикованное дело с отравлением Скрипалей все больше разваливается и на глазах превращаться в прямое доказательство политической нечистоплотности Лондона, уверен парламентарий. Ко всем уже имеющимся доказательствам непричастности России к инциденту в Солсбери добавилось заявление президента Чехии о производстве и испытании в его стране отравляющего вещества А-230, именуемого на Западе «Новичок».

"Такого поворота событий в Лондоне явно не ожидали. Независимая честная позиция чешского президента и раньше вызывала в Великобритании раздражение», — констатировал он.

Ранее президент Чехии поручил службе безопасности разобраться, имеют ли основания утверждения официального представителя МИД России Марии Захаровой, что вещество «Новичок», которым, по утверждению Великобритании были отравлены в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, мог быть произведен в Чехии.