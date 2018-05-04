Рубль: восстановление выглядит хрупким
Москва, 4 мая, 2018, 10:48 — ИА Регнум. Рубль перешел 3 мая к восстановлению против иностранных валют, обозначив первый полноценный торговый день частичной коррекцией после недавних продаж, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.
«Доллар, который ранее впервые с 11 апреля коснулся максимумов выше отметки 64 руб., подешевел на 1,5% и обосновался вблизи уровня 63 руб. Евро/рубль снизилась скромнее, чуть более чем на 1%, до 75,50 руб.», — привел цифры Ковалев.
Основным катализатором смены вектора движения послужило ослабление американской валюты на международной площадке. Фиксацию прибыли спровоцировала неопределенность итогов заседания ФРС — у трейдеров закрались опасения относительно того, что регулятор может приостановить повышение ставок, когда инфляция достигнет 2%-ного целевого уровня.
«Фундаментально же доллар остается привлекательным, в том числе благодаря улучшению экономической статистики. А значит, на среднесрочном горизонте рубль, скорее всего, будет оставаться в оборонительной позиции, тем более что в вопросе отношений с Западом сохраняется неопределенность», — пояснил Ковалев.
С рынка нефти поддержки не приходит. Brent сама не может определиться с четким вектором движения из-за противоречивых сигналов. Рынок по-прежнему поддерживают ожидания введения санкций в отношении Ирана, тогда как дальнейший рост запасов и добычи углеводородов в США сдерживает покупателей.
«Сегодня, 4 мая, коррективы в динамику пары доллар/рубль могут внести данные по рынку труда США. Сохранение приличных темпов роста занятости и увеличение зарплат способны вернуть интерес к покупкам доллара по всему спектру рынка. В этом случае котировки пары могут нацелиться в направлении 63,70 руб.», — считает эксперт.
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