Москва, 4 мая, 2018, 10:48 — ИА Регнум. Рубль перешел 3 мая к восстановлению против иностранных валют, обозначив первый полноценный торговый день частичной коррекцией после недавних продаж, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Доллар, который ранее впервые с 11 апреля коснулся максимумов выше отметки 64 руб., подешевел на 1,5% и обосновался вблизи уровня 63 руб. Евро/рубль снизилась скромнее, чуть более чем на 1%, до 75,50 руб.», — привел цифры Ковалев.

Основным катализатором смены вектора движения послужило ослабление американской валюты на международной площадке. Фиксацию прибыли спровоцировала неопределенность итогов заседания ФРС — у трейдеров закрались опасения относительно того, что регулятор может приостановить повышение ставок, когда инфляция достигнет 2%-ного целевого уровня.

«Фундаментально же доллар остается привлекательным, в том числе благодаря улучшению экономической статистики. А значит, на среднесрочном горизонте рубль, скорее всего, будет оставаться в оборонительной позиции, тем более что в вопросе отношений с Западом сохраняется неопределенность», — пояснил Ковалев.

С рынка нефти поддержки не приходит. Brent сама не может определиться с четким вектором движения из-за противоречивых сигналов. Рынок по-прежнему поддерживают ожидания введения санкций в отношении Ирана, тогда как дальнейший рост запасов и добычи углеводородов в США сдерживает покупателей.

«Сегодня, 4 мая, коррективы в динамику пары доллар/рубль могут внести данные по рынку труда США. Сохранение приличных темпов роста занятости и увеличение зарплат способны вернуть интерес к покупкам доллара по всему спектру рынка. В этом случае котировки пары могут нацелиться в направлении 63,70 руб.», — считает эксперт.

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