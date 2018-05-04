Киев, 4 мая, 2018, 10:42 — ИА Регнум. Украинские пограничники не пустили в страну двух граждан России из-за того, что они отказались снимать георгиевские ленточки со своего багажа, сообщил пресс-секретарь Погранслужбы Украины Олег Слободян на своей странице в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, инцидент произошел 3 мая в международном аэропорту Борисполь в Киевской области. Двое молодых туристов из России — мужчина и женщина — прибыли на Украину с частной целью из Минска.

«На багаже туристов были прикреплены георгиевские ленты, которые запрещены на Украине. На просьбу пограничников снять эту символику, граждане РФ отреагировали негативно», — заявил Слободян.

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Он отметил, что в связи с этим пограничниками отказали гражданам России в пересечении границы и обратным рейсом они вернулись в Минск.

Напомним, на Украине ношение георгиевской ленты запрещено законом, соответствующий документ был принят в середине 2017 года. Основанием для этого авторы законопроекта назвали то, что георгиевские ленты с 2014 года использовалась «пророссийски настроенными сепаратистами на территории Украины и стали символом сепаратизма».

За ношение георгиевской ленточки на Украине грозит штраф в размере около 100$, в случае повторного «нарушения» штраф удваивается, а «нарушителю» может грозить административный арест до 15 суток.

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