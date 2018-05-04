Якутск, 4 мая, 2018, 11:10 — ИА Регнум. Баланс между достойной жизнью пенсионеров и нагрузкой на экономику страны достижим под руководством грамотных экономистов, а решение увеличить порог выхода на пенсию — это только бухгалтерская отсрочка разрешения накопившихся в России экономических проблем. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал экс-министр финансов Якутии, представитель партии «Гражданская платформа» Эрнст Берёзкин, комментируя заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева о планах вынести вопрос для обсуждения на законодательный уровень.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бизнес

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«Публичное обсуждение проблемы пенсионного обеспечения в России сводится к констатации фактов: средств в бюджете не хватает, численность пенсионеров растёт, в том числе в соотношении к работающему населению, продолжительность жизни увеличивается. Соответственно, всем дается понять, что повышение пенсионного возраста в России неизбежно, а поэтапность повышения — это уже детали», — отмечает Эрнст Берёзкин.

Он констатировал наличие в пенсионной системе России глубинных проблем, не позволяющих надеяться на справедливость для пожилых людей, но вполне решаемых при грамотном подходе.

«Во-первых, есть такое понятие, как коэффициент замещения, — процентное соотношение пенсии к заработной плате. Существует даже норматив ООН, по которому государственная система страны должна компенсировать не менее 40% предыдущего дохода. В России он составляет около 30% при крайне низком уровне средней заработной платы в стране. Во многих странах Европы он существенно выше, достигает 70−80%, в США — 41%. Развитые страны расходуют на пенсионное обеспечение от 22 до 33% ВВП. Россия же всего около 8% ВВП, а накопительная часть пенсий составляет всего лишь сотые доли процента от ВВП страны».

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Экс-министр финансов Якутии также обратил внимание на то, что пенсионная система России ежегодно работает «с нуля», при том, что ежегодно при нормальном уровне выплат пожилым, по подсчётам Эрнста Берёзкина, требуется 14,4 трлн рублей — 20% от ВВП и 87,2% от параметров федерального бюджета 2018 года.

«Без такого анализа рассуждать о реформе пенсионного обеспечения нельзя; нельзя забывать и о том, что есть такое понятие, как «срок дожития», — сколько, в какой стране, женщина или мужчина проживут после выхода на пенсию. И здесь возникает дилемма — яйцо или курица. Страна может идти по долгому пути «наращивания» экономического потенциала, чтобы платить достойную пенсию, или начать «воздавать» должное нашим пенсионерам сейчас, несмотря на дефицит бюджета и ориентируясь на частичный рост ВВП за счёт роста потребительского спроса со стороны пенсионеров. Но мы должны быть реалистами, во всей этой массе цифр и фактов надо вычленить ключевой фактор — доля ВВП, направляемая на обеспечение пенсий. В стране, основная масса ВВП которого идет на обогащение узкого круга физических лиц, добиться повышения пенсий невозможно. Разумность в экономической политике в России должна превалировать, иначе страна останется на задворках цивилизованного мира», — полагает Эрнст Берёзкин.

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Решение проблемы недостаточного уровня пенсионного обеспечения в России он видит в настоящем задействовании Конституции РФ в части работы природных ресурсов страны на благо всех её жителей.

«Остаётся надеяться только на действующую власть, у которой, может быть, проснется инстинкт самосохранения, чтобы разрешить эту проблему, которая тормозит развитие страны. Соблюсти баланс между достойной жизнью наших стариков и нагрузкой на экономику и бюджет вполне возможно. Но к власти должны прийти не юристы, историки и физкультурники, или даже финансисты-бухгалтера, а грамотные экономисты. Россия не может считаться великой страной и державой, если не может обеспечить достойную старость нашему старшему поколению», — подытожил экс-министр финансов региона.

Депутат Госдумы РФ от Якутии Федот Тумусов считает, что если и повышать пенсионный возраст, то точно не всем: для северных регионов с суровым климатом нужно сделать исключение.

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«Я против повышения пенсионного возраста, — подчеркнул Федот Тумусов. — Решение по этому вопросу нужно принимать таким образом, чтобы в первую очередь учитывать интересы населения, в особенности его самых уязвимых групп. К примеру, на Севере жизненные условия таковы, что создают предпосылки для более раннего выхода на пенсию. Как минимум для жителей северных регионов установленный сейчас порог возраста для выхода на пенсию необходимо сохранить».

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о том, что правительство готово обсуждать повышение пенсионного возраста в России на законодательном уровне.

«Так что мы, в общем, на пороге того, чтобы начать это обсуждать уже на законодательном уровне. Решение по этому поводу так или иначе государству придется принимать», — сказал председатель правительства России.