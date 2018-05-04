Бохум, Германия, 4 мая, 2018, 10:28 — ИА Регнум. Учёные из Германии провели эксперимент с крокодилами, в ходе которого животных помещали в аппарат для магнито-резонансной томографии и включили классическую музыку. Об этом сообщается в журнале Proceedings of the Royal Society B.

InspiredImages Крокодил

Учёные из Рурского университета решили выяснить, как мозг крокодилов реагирует на сложные звуки. Они включали рептилиям композиции Иоганна Себастьяна Баха и регистрировали изменения.

Выяснилось, что когда животные слушали сложные звуки, то у них были задействованы отделы мозга, которые не реагировали на более простые стимулы.

Отмечается, что в целом результаты эксперимента напоминают аналогичные опыты с млекопитающими и птицами.

По мнению учёных, подобные результаты говорят о том, что птицы и млекопитающие развили у себя способность анализировать сложные звуки не с нуля. Такие возможности достались им от более далёких предков.

Кроме того, по словам исследователей, крокодилы представляют для науки особый интерес, поскольку они не претерпели практически никаких изменений за 200 млн лет.

Учёные предполагают, что технология, которая была ими применена в эксперименте с крокодилами, может помочь в изучении и других животных.

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