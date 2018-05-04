Москва, 4 мая, 2018, 10:22 — ИА Регнум. Движение по ряду улиц Москвы 5 мая будет ограничено в связи с проведением мотофестиваля, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса города.

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Движение закроют с 11:30 мск по Садово-Спасской улице, проспекту Мира, участку Садового кольца от улицы Маши Порываевой до Фрунзенской набережной.

Также будут закрыты Фрунзенская набережная, Крымский проезд, улица Хамовнический вал, Комсомольский проспект и проспект Вернадского. На этих участках движение будет открываться по мере похождения колонны.

В этот же день с 6.30 до 11.30 будет полностью закрыто движение по проспекту Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой и по улице Маши Порываевой.

С полуночи 5 мая до полуночи 6 мая будут полностью перекрыты Университетский проспект, Университетская площадь и улица Косыгина.