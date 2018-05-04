Тутаев, Ярославская область, 4 мая, 2018, 10:08 — ИА Регнум. В Тутаеве Ярославской области на территории мемориального комплекса тутаевцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, установлены два противотанковых орудия Т-12Н. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Тутаевского района.

Admtmr.ru Установка орудий в Тутаеве

Власти города три года обустраивают мемориальный комплекс. Вначале они установили стелы с именами погибших земляков, потом сделали вечный огонь. Сейчас разместили два противотанковых орудия.

«В 2016 году мы подготовили письмо на имя министра обороны с просьбой выделить нам два орудия. В министерстве нам выписали наряд в воинскую часть Владимирской области. Мы заплатили 90 тысяч рублей, чтобы привести пушки в небоевое состояние и привезли их в Тутаев» , — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава городского поселения Тутаев Сергей Ершов.

Эти пушки были приняты на вооружение в 1961 году и по своему внешнему виду напоминают орудия времен Великой Отечественной войны. Торжественное открытие обновленного комплекса запланировано на День Победы. Работы по обновлению мемориального комплекса власти хотят завершить в следующем году.