Москва, 4 мая, 2018, 10:02 — ИА Регнум. Законопроект о санкциях для несоблюдающих запрет на оборот в Российской Федерации отдельных категорий товаров правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 4 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

Сейчас запрет на оборот в стране отдельных категорий товаров вправе вводить правительство РФ, установлен и перечень отдельных категорий товаров, на оборот которых может быть введен запрет. Среди прочих случаев введения такого запрета перечень содержит указание на товары, в отношении которых при их ввозе на единую таможенную территорию Евразийского экономического союза уплачены таможенные пошлины по ставкам, отличным от ставок, установленных Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза, или применяются ставки таможенных пошлин, отличные от ставок, установленных Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза.

Кроме того, указом президента РФ установлен перечень мер по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики и ее товаров.

Согласно законопроекту, «несоблюдение запрета на оборот в Российской Федерации отдельных категорий товаров, за исключением случаев приобретения гражданами соответствующих товаров для личных нужд», влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на юридических лиц — от 70 тыс. до 100 тыс. рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой.