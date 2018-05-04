Наро-Фоминск, Московская область, 4 мая, 2018, 10:09 — ИА Регнум. Сводное заключение

Эмблема Общероссийcкого народного фронта

на материалы ОВОС МСЗ в дер. Могутово Наро-Фоминского района Московской области Региональной группы общественного мониторинга по вопросам экологии и защиты леса, Целевой группы ОНФ по проблемам обращения с отходами Московского региона Регионального отделения Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Московской области и Рабочей группы по обращению с отходами Экспертного совета Минэкологии Московской области

27 апреля 2018 года.

Настоящее заключение было подготовлено группой экспертов в связи с обращением граждан в Региональную группу ОНФ по МО, Комиссию по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Российской Федерации на предмет оценки соответствия требованиям законодательства РФ представляемых на общественные слушания материалов оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по строительству и эксплуатации мусоросжигательного завода в Наро-Фоминском районе Московской области.

В результате экспертной оценки материалов ОВОС, предоставленных инициатором строительства МСЗ в дер. Могутово Наро-Фоминского р-на МО, проведенной совместно Целевой группой ОНФ по проблемам обращения с отходами Московского региона Регионального отделения Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Московской области и Рабочей группой по обращению с отходами Экспертного совета Минэкологии Московской области, экспертами сделаны следующие заключения:

1. В составе материалов ОВОС отсутствует предметный сравнительный анализ технологий, являющихся альтернативными предлагаемой заказчиком устаревшей и представляющей опасность для населения. Формальные поверхностные ссылки на существующие альтернативы с безосновательными выводами свидетельствуют либо об отсутствии компетенций у исполнителей, либо о предвзятом, заказном характере проведенного анализа. Между тем обоснование выбора технологии является принципиально важным моментом ОВОС.

2. Другим принципиальным недостатком представленного проекта является отсутствие сортировки поступающих отходов, в результате чего на сжигание будет поступать неустановленный состав отходов, включающий ртутьсодержащие, хлорорганические стойкие соединения, элементы питания и другие виды соединений и веществ, образующие в результате сжигания несколько десятков токсичных соединений 1-го и 2-го класса опасности, очистка от которых отходящих газов проектом не предусмотрена.

3. Система очистки выбросов, сбросов в представленном проекте не выдерживает критики, практически обеспечивает удаление простых загрязнителей, таких как пыль, азотные соединения азота и кислоты. Вопросы образования диоксинов, органических соединений ртути и других вредных химических веществ 1-го и 2-го класса опасности не решены в принципе. Очевидно, что по проекту ничто не мешает им образовываться и поступать в окружающую среду. Из материалов ОВОС с учетом предлагаемой к использованию технологии атмосферного сжигания ТКО на колосниковой решетке следует заключение, что сжиганию будут подвергаться смешанные ТКО. При этом известно, что состав отходов будет непосредственно влиять не только на сам процесс атмосферного сжигания, но и на состав газов и образующихся твердых отходов, данные заказчика о которых недостоверны в связи с неопределенностью состава исходного сырья. А, значит, природоохранные мероприятия по газоочистке и обезвреживанию отходов МСЗ, изложенные в ОВОС, являются предоставлением заведомо недостоверных данных, рассчитанным на предвзятый подход при прохождении ГЭЭ (государственной экологической экспертизы).

4. Из материалов ОВОС следует, что на сжигание будут поступать отходы, содержащие существенную долю утильных фракций, что вступает в противоречие с приоритетами направлений государственной политики в области обращения с отходами (ст. 3, п. 2, ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления»).

5. Особую опасность представленный заказчиком проект представляет для населения в связи с тем, что в нем не решены принципиальные вопросы обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности населения, при этом следует принимать во внимание реальную ситуацию в Московской области и Москве в части сбора ТКО в жилищном секторе, которая характеризуется:

— отсутствием системы раздельного сбора ртутьсодержащих отходов (использованные люминесцентные лампы, градусники), что приводит к тому, что подавляющая часть выведенной на потребительский рынок опасной продукции удаляется в мусорные контейнеры;

— отсутствием действенной системы сбора отходов бытовой электроники, содержащей особо опасные стойкие загрязнители — тяжелые металлы и стойкие органические загрязнители (СОЗ, включая ПХБ), акции торговых сетей обеспечивают сбор лишь нескольких процентов отходов бытовой электроники, что не приводит к удалению этого потока отходов из состава ТКО, поступающих на сжигание;

— отсутствием системы сбора источников электропитания, прежде всего литий-ионных батарей, что приводит к их попаданию в мусорные контейнеры и поступлению на МСЗ с последующим сжиганием без отсортировки из потока отходов;

— выпадением медицинских отходов из системы управления отходами, регулируемой природоохранными органами России, а также широкое применение ЛПУ хлорной извести в качестве дезинфицирующего средства приводит к удалению значительной части медицинских отходов с хлорной известью в составе ТКО в бытовые контейнеры и на МСЗ.

Таким образом, в составе ТКО, гарантированно поступающих на МСЗ, присутствует значительное количество компонентов, содержащих опасные химические вещества и соединения, тяжелые металлы и др.

Представленный в ОВОС расчет СЗЗ (санитарно-защитногй зоны) по недостоверным данным вызывает обоснованное сомнение в его пригодности, распространение поля примеси концентрическими кругами вокруг источника выброса в условиях МО выглядит по меньшей мере неубедительно. Участки СНТ «Движенец» №№ 118−139 с разрешенным видом использования «для садоводства» расположены с нарушением санитарно-защитной зоны, например, участок №125 расположен на расстоянии 650 м от границы зоны. Нарушены: п. 7.1.12 и п. 5.1 СанПиН 2.2.½.1.1.1200−03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», по которым санитарно-защитная зона должна быть не менее 1000 метров.

Таким образом, данные табл. 2.4.1 по расстояниям до участков с разрешенным видом использования не соответствуют действительности.

Указано, что загрязнение д. Савеловки выбросами возможно при юго-восточном ветре, СНТ «Движенец» возможно при восточном ветре, а ветра преобладают южные, юго-западные, западные (см. табл.3.3.1.5). Это совершенно неблагоприятные условия для д. Могутово, где расположена многотысячная застройка садовых товариществ, находящаяся на таком же удалении от объекта, как д. Савеловка, а также СНТ «Движенец».

6. В материалах ОВОС отсутствует расчет баланса масс. В отсутствии достоверных данных о составе сырья, составе и массе образующихся отходящих газов данные по достижимости характеристик выбросов, приведенные проектировщиком, не могут быть признаны обоснованными/достоверными.

7. Выбор места размещения МСЗ сделан в противоречии требованиям законодательства, безальтернативно. Кроме того, данный участок выделен из земель Гослесфонда с грубейшими нарушениями действующего в момент выведения участка законодательства. Выведение участков из Гослесфонда проводится постановлением правительства РФ, а данный участок выведен постановлением главы администрации Наро-Фоминского района от 25.11.1993 г. №1582, что нарушает права и законные интересы РФ. Не рассмотрен нулевой вариант размещения (отказ от деятельности) в качестве альтернативного. Однако, нулевой вариант следует рассмотреть, так как данный земельный участок находится в окружении лесов Гослесфонда, и строительство на данном участке приведет к уничтожению леса, растительного и животного мира на огромной территории. Это связано не только с вырубкой леса на территории 16 га, но и вырубкой леса Гослесфонда под коммуникации и две дороги. Так как данный участок находится в исторически сложившейся зоне отдыха, в месте проживания 30,5 тысячи социально незащищенных граждан РФ, половина из которых — семьи ветеранов Великой Отечественной войны, намечаемая деятельность нарушит конституционные права граждан на благоприятную окружающую среду.

8. Не отвечают требованиям, предъявляемым к материалам ОВОС, решения логистических задач проекта. АГК-1 планирует возить мусор, золу и шлаки по дороге М3 «Украина»: Афанасовка — Савеловка — Могутово. В ОВОС указано, что количество машин составляет 128 ед. для мусора и 48 ед. для золы и шлака. Итого 176 машин в сутки. Или 352 машины в обе стороны. Грузоподъёмность машин составляет от 14 до 20 тонн каждая машина.

Данная дорога — 5-й категории, интенсивность движения — 200 легковых машин в сутки (СНиП 2.05.02−85). Если мусоровозы такой грузоподъёмности, то допустимо 100 таких машин в сутки. Проектом предусмотрено доведение дороги до 4-й категории, то есть расширение дорожного полотна на 2 метра с целью увеличения интенсивности движения. Однако, данная дорога с многочисленными крутыми поворотами проходит через населенные пункты д. Афанасовка, д. Савеловка, д. Могутово, и по ней ездят жители данных населенных пунктов в количестве 30,5 тыс. человек. Мусоровозы, по данным ОВОС, являются неконтролируемым источником выбросов и источником шума. Это значительно ухудшает экологическую обстановку местности и условия пребывания жителей, однако, данные исследования в материалах ОВОС не проведены.

9. Суммарный выброс загрязняющих веществ, по данным заказчика, в тоннах в год составляет 2378,6 тонны в год, среди которых ртуть — 0,181 т, свинец — 0,760 т, углерод оксид — 510 т, фураны, диоксины, а также 16 групп веществ без названия (расшифровка их находится на листах 126, 127), обладающих эффектом комбинированного вредного действия. А это особо опасный эффект совместного действия экотоксикантов 1−4 классов опасности. Отсутствуют обязательные расчеты рисков для здоровья. Расчеты проведены без конкретной технической документации, только на основании данных фирмы-поставщика инжиниринговых услуг или в соответствии с данными об усредненном хим. составе золошлаковых отходов на объектах-аналогах, что недопустимо. Не указаны объекты-аналоги, не исследовано изменение качества здоровья населения. В ОВОС не учтены более 30,5 тысячи жителей деревень Могутово и Савеловки.

10. Летучая зола МСЗ. Объем образующейся летучей золы 21 000 тонн год. Класс опасности золы оценен как III на основе аналога (МСЗ-2, МСЗ-4). МСЗ-2 (Алтуфьевское шоссе, 33) не функционирует. Поэтому данные таблиц 5.4.2.1 ., 5.4.2.2 .и 5.4.5.3 (листы 187−189) — не соответствуют действительности. В проекте рассмотрены два варианта:

1) Размещение на Томском полигоне токсичных промышленных отходов АО «Полигон» (Приложение 6. Исх.№ 527 от 23.10.2017 г. ). А также утилизация отходов сжигания в объеме 210 000 тонн в год на том же полигоне (Приложение 6 Исх.№ 536 от 25.10.2017 г. ). Рассматривается как основной метод. Расположение полигона: г. Томск, ул. Железнодорожная, 3.

Расстояние от Могутово (Московская область) до Томска составляет более 2880 км. Возить 231 000 тонн в год золошлаков в Томск — вариант с точки зрения логистики и практической реализуемости представляется надуманным.

2) Объект утилизации золошлаковых отходов на территории Московской области — строительство специализированного предприятия в районе д. Сахарово Сергиево-Посадский район. (Приложение 6. Ответ Минэкологии МО от 20.12.2017 г. №24 Исх-19 474). Данный вариант невозможно оценить из-за отсутствия конкретной документации.

11. Проектировщиком вместо расчета фактических (на основании химического состава) выбросов даются некие «гарантии» производителя газоочистки, что в принципе недопустимо. Необходимо взять химический состав и на каждой степени очистки сделать расчет. Только так можно установить — достаточна ли система газоочистки или нет.

На основании вышеизложенного эксперты пришли к следующим выводам.

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Выводы

На основании проведенной экспертизы представленные материалы ОВОС планируемой хозяйственной деятельности по строительству и эксплуатации мусоросжигательного завода в Наро-Фоминском районе Московской области не могут быть признаны соответствующими требованиям действующего природоохранного законодательства РФ и приняты, они должны быть переработаны, так как содержат недостоверную и заведомо ложную информацию, положенную в основу принимаемых решений.

Представленные материалы ОВОС не отвечают принципу научной обоснованности, не содержат результатов исследований, выполненных с учетом взаимосвязи различных экологических, социальных и экономических факторов, а также оценки рисков, а именно:

— не обоснованы выбор предлагаемой технологии и ее экологическая безопасность в сравнении с существующими технологиями; отсутствуют обязательные данные неформального по существу сравнительного анализа технологий; выбор устаревшей и экологически опасной технологии не обоснован и не соответствует приоритетам, установленным Правительством РФ, и интересам населения;

— не проработаны вопросы обеспечения сырьевой и транспортной инфраструктуры предполагаемой хозяйственной деятельности; не приведены альтернативные решения и обоснования выбора места для размещения МСЗ;

— не разработаны требования к поступающим на сжигание ТКО: к их химическому и морфологическому составу; не указаны методы обеспечения постоянства состава сжигаемого сырья — отходов, прошедших первичную сортировку;

— материалы ОВОС не отвечают требованиям российского законодательства: оценка воздействия намечаемой деятельности базируется на неподтвержденных данных по составу предполагаемого к сжиганию сырья — ТКО, что не позволяет достоверно и обоснованно оценить характер и масштаб предполагаемого воздействия объекта на атмосферный воздух; состав и характеристики отходов не имеют достаточного обоснования; отсутствуют решения по обращению с образующимися отходами III класса опасности, что делает невозможным оценить экологические последствия воздействия и их значимость;

— проведенная оценка степени воздействия на окружающую среду проектируемого объекта не отвечает установленным требованиям и не может рассматриваться как удовлетворительная; оценка воздействия отходов производства МСЗ на состояние окружающей среды представлена разработчиками ОВОС некорректно;

— разработка мероприятий по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия объектов строительства МСЗ на окружающую среду не выполнена в надлежащем объеме и не обеспечивает экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности населения, факторы вредного воздействия на окружающую среду и здоровье населения разработчиком не выявлены или скрыты;

— разработка программы проведения экологического мониторинга при осуществлении хозяйственной деятельности проектируемого объекта базируется на декларативных заявлениях и произвольных допусках;

— материалы представлены в отрыве от реальных перспектив использования обезвреженных шлака и золы от сжигания с учетом классов их опасности; решения в материалах ОВОС по удалению золы экологически приемлемым способом неубедительны;

— отсутствует оценка отдаленных последствий при строительстве и эксплуатации завода, в том числе и при миграции выбрасываемых веществ в почве и поверхностном стоке;

— представленный ОВОС МСЗ выполнялся с грубейшими процедурными и организационными нарушениями, сам материал изобилует неточностями и применением ненадлежащих методов и способов оценки и представления материалов, большая часть которых вызывает обоснованное сомнение в их достоверности.

Подписали:

член Регионального штаба ОНФ по МО, координатор Региональной группы общественного мониторинга по вопросам экологии и защиты леса регионального штаба ОНФ в Московской области, член Экспертного совета минэкологии Московской области А. Ю. Хлынов;

координатор Целевой группы ОНФ по обращению с отходами Московского региона (Москва и МО), эксперт ОНФ, председатель Рабочей группы по обращению с отходами Экспертного совета минэкологии Московской области, заслуженный эколог России А. С. Пешков;

председатель Московского областного отделения Всероссийского общества охраны природы, член Экспертного совета минэкологии Московской области Я. В. Бакунев;

эксперт Рабочей группы по обращению с отходами Экспертного совета минэкологии Московской области, к.т.н. Д. С. Монахов.