Ханой, 4 мая, 2018, 09:59 — ИА Регнум. Во Вьетнаме суд приговорил гражданку России к пожизненному заключению за попытку ввоза в страну наркотических средств, заявил 4 мая ее адвокат Сункар Нурмагамбетов.

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«Суд города Хошимин приговорил Марию Дапирку к пожизненному заключению», — цитирует РИА «Новости» Нурмагамбетова.

Напомним, жительница Ростова-на-Дону была задержана в аэропорту Хошимина в августе 2014 года. В двойном дне ее чемодана полицейские обнаружили почти три килограмма кокаина.

По местным законам, попытка контрабанды наркотиков максимально карается смертной казнью. Защита настаивает на том, что чемодан она привезла по просьбе своего друга из Нигерии и не знала, что находится в нем.

«Мы продолжим защищать её права и интересы», — заключил адвокат.

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