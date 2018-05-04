Москва, 4 мая, 2018, 09:54 — ИА Регнум. Эксперты Роскачества разработали подробный инструктаж по выбору вкусного и полезного мороженого. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

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Отмечается, что прежде всего необходимо обращать внимание на этикетку лакомства. В процентном соотношении молока в мороженом должно быть более 40%. Жирность мороженого указывается в процентах и влияет на наименование: молочное (не более 7,5%); сливочное (от 8,0 до 11,5%); пломбир (от 12,0 до 20,0%).

Специалисты добавляют: приобрести охлаждённый десерт без стабилизаторов в составе не получится. Стабилизаторы — естественные ингредиенты любого мороженого, они позволяют продукту «держать форму». В Роскачестве выделили группу безопасных для здоровья стабилизаторов и загустителей.

Это альгинат натрия (Е401), каррагинан и его натриевая, калиевая и аммонийная соли, включая фурцеллеран (Е407), камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), целлюлоза (Е460), карбоксиметилцеллюлоза натриевая соль (Е466), крахмал окисленный (Е1404), эфир крахмала и натриевой соли октенил-янтарной кислоты (Е1450), желатин, агароид и казеинат натрия.

В идеале мороженое должно быть равномерного цвета, отмечается в рекомендациях по выбору. «Оттенки белого» зависят от процента жирности: чем он выше, тем «желтее» цвет.

«Если вы заметили, что мороженое с какой-либо добавкой, неоднородного цвета, это может означать, что на производстве мороженую массу плохо перемешали с натуральной добавкой или красителем», — сообщает Роскачество.

Мороженое с добавлением растительных жиров должно иметь маркировку «мороженое растительно-сливочное» или «мороженое с растительным жиром».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля Роспотребнадзор опубликовал памятку для граждан по выбору мяса для шашлыков.

По мнению экспертов надзорной службы, не следует приобретать мясо неизвестного происхождения в местах незаконной торговли. Роспотребнадзор рекомендует при покупке обращать внимание на внешний вид и запах охлажденного мяса.

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