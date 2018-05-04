Вашингтон, 4 мая, 2018, 09:52 — ИА Регнум. Учёные из США смогли заставить мозг свиньи работать в течение 36 часов после отделения от тела. Об этом сообщается в журнале Nature.

agrobk.ru Свиньи

Отмечается, что учёные поддерживали жизнедеятельность органа при помощи высокотехнологичных устройств. В частности, они применяли систему насосов с подогревом и синтетические заменители крови.

Во время эксперимента в органе поддерживалась циркуляция крови и кислорода. В результате учёные смогли продлить активность миллиардов нейронов мозга.

Исследователи не смогли определить, сохранялось ли во время экспериментов сознание животного. Скорее всего, орган находился в состоянии комы.

Также отмечается, что исследование привлекло большое внимание и вызвало споры в комитете по этике.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные пришли к выводу, что у пожилых людей в гиппокампе формируются десятки тысяч новых нейронов.

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