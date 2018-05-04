Москва, 4 мая, 2018, 09:52 — ИА Регнум. Первый полет российского космонавта к Луне может состояться в 2024 году, сообщает 4 мая РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Цитата из м/с «Гостья из будущего». реж Павел Арсенов. 1984. СССР Космический автобус

Ожидается, что космонавт примет участие в совместном российско-американском проекте по строительству окололунной станции Lunar Orbital Platform — Gateway. В соответствии с договором о намерениях, российская сторона может изготовить шлюзовую камеру станции, которая будет предназначена для выходов экипажей в открытый космос.

«Обсуждается возможность полета одного российского космонавта в составе экипажа корабля Orion, который отбуксирует российскую шлюзовую камеру к Луне. Российский космонавт должен будет на месте обеспечить интеграцию модуля в состав станции», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, строительство станции начнется в 2022 году, а российский отсек будет присоединен к ней в 2024-м.

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Производством модуля для окололунной станции займется РКК «Энергия». Представитель корпорации пояснил, что планируется, по меньшей мере, четыре пилотируемых полета к Луне. Кроме космонавта, который сопроводит модуль во время его транспортировки к Луне, в состав миссий может быть включен еще один представитель России.

«Помимо этого, ведутся переговоры о включении еще одного российского космонавта в другой экипаж, но они находятся в самой начальной стадии», — пояснил представитель РКК «Энергия».

Напомним, переговоры о создании окололунной станции стартовали в 2013 году. В настоящее время создатели совместного проекта планируют отправку в 2022 году к Луне двигательно-энергетического модуля, созданного в США, ещё через год к нему присоединится американский жилой модуль.

Первые полеты к Луне, в соответствии с планами, пройдут на американских космических кораблях Orion. Ранее сообщалось, что российский шлюзовой модуль на станцию доставит российская ракета тяжелого класса «Ангара-А5» или американская сверхтяжелая ракета SLS.