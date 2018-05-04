Ярославль, 4 мая, 2018, 09:48 — ИА Регнум. Заместитель мэра Ярославля по социальной политике Иван Лилеев уволился по собственному желанию. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Фото страницы Ивана Лилеева в Facebook Иван Лилеев

Иван Лилеев пришел в мэрию города после назначения исполняющим обязанности мэра Владимира Слепцова. Как и ряд других членов команды Слепцова, Лилеев до этого назначения работал вместе с ним в Химках. Уход из мэрии Иван Лилеев дипломатично объяснил личными обстоятельствами и планами по продолжению карьеры.

«Я приехал как наемный менеджер, выполнил поставленные задачи и теперь двигаюсь дальше. Мне поступило несколько предложений по дальнейшей работе, я планирую их обдумать, отдохнуть. Моя супруга уже работает в Москве», — сказал Иван Лилеев.

В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Иван Лилеев уклонился от прямой оценки опыта работы в Ярославле, сказав, что это был «полезный опыт».

«Считаю, главное, что удалось сделать в Ярославле — это сохранить руководителей всех учреждений. В отличие от других сфер, где многие руководители менялись с приходом новых заместителей мэра. С людьми удалось выстроить необходимые отношения. Я очень благодарен своим коллегам за проделанную работу, за поддержку, понимание и взаимовыручку. Система работает стабильно, автономно, руководителю, который придет на мое место, не будет сложно», — полагает Иван Лилеев.

Стоит отметить, что несмотря на молодость (Лилееву 30 лет) заместитель мэра по соцполитике считался одним из наиболее профессиональных руководителей в мэрии города. В отличие от ряда других отраслей, в социальной политике в период работы Лилеева почти не было скандалов. Пожалуй, единственным неоднозначным новшеством стал переход детских садов на «единое меню» и передача обеспечения питания в детских садах на аутсорсинг.