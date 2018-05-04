Сургут, Югра, 4 мая, 2018, 09:47 — ИА Регнум. В Югре на скамье подсудимых оказался наркоторговец. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 4 мая, отвечать перед законом за покушение на незаконный сбыт наркотических средств пришлось жителю Сургута.

fatbwoy Наркотики

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Подозреваемый с июля 2017 года, используя интернет, осуществлял продажу синтетических наркотиков через систему «тайников».

"Его преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, наркотические средства изъяты из незаконного оборота», — добавили в надзорном ведомстве.

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Сургутский городской суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ и вынес строгий приговор — 8,5 года лишения свободы. Отбывать наказание наркосбытчик будет в исправительной колонии строгого режима.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере и склонению к их употреблению Няганский городской суд приговорил к 10 годам лишения свободы местного жителя.