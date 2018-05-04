Париж, 4 мая, 2018, 09:41 — ИА Регнум. Запад, разбомбив Белград без санкции ООН, сам определил отношение президента РФ Владимира Путина к себе, считает французский историк Элен Каррер д'Анкосс.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По ее словам, когда страны НАТО решили бомбить Белград, они должны были созвать Совбез ООН, в котором у России было постоянное место. Не сделав этого, Запад показал России, насколько ее голос неважен.

«Это стало поворотной точкой для Путина. Его цель была проста: с Россией больше никогда не должны так обращаться», — цитирует Каррер д'Анкосс швейцарское издание Basler Zeitung.

Таким образом, пренебрежительное отношение Запада в 90-е годы к России, которая «находилась в хаосе», стало знаковым для Путина, который, по словам Каррер д'Анкосс, воспринимает Россию как великую державу.

После того как он стал премьер-министром, а затем и президентом страны, Путин стал выполнять главную задачу — предотвращение распада страны и построение сильного централизованного государства. Что ему в итоге и удалось.

Карре Д'Анкосс отмечает, что пытается оценивать Путина по справедливости. Историк отмечает, что Путин «любит свою страну и делает, что считает правильным, чтобы сохранить ее единство и защитить ее».

Что касается напряженности в отношениях России и стран Запада, то, считает историк, необходимо искать компромиссы путем переговоров. И с Путиным можно говорить — он «рациональный человек».

Санкции же, на которые уповает Запад, ничего странам Запада не дадут: из-за них лишь теряется партнер, полезный для решения других вопросов. Кроме того, санкции подталкивают Москву к реформам, позволяющим усилить экономику.

Элен Каррер д'Анкосс — французский историк, секретарь Французской академии, специалист по России. Иностранный член РАН по Отделению историко-филологических наук и зарубежный почетный член Российской академии художеств.