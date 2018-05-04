Москва, 4 мая, 2018, 09:38 — ИА Регнум. Учёные из России, Франции и Германии нашли способ создать дешёвые жидкокристаллические дисплеи с идеальными углами обзора. Об этом сообщается в журнале ACS Macro Letters.

Os.zp.ua Компьютер

Учёные провели исследование, в результате которого выяснили, почему некоторые экраны показывают неконтрастную и блеклую картинку.

Для решения этой проблемы физики заставили часть кристаллов внутри каждого пикселя смотреть в разные стороны. Выяснилось, что это существенно улучшает углы обзора, в результате чего картинка становится более качественной.

Отмечается, что этот эффект можно применять для создания экранов с идеальными углами обзора. При этом можно использовать относительно дешёвые виды жидких кристаллов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские ученые создали ЖК-дисплей нового типа, особенностью которого является рекордно низкое время отклика и крайне экономное потребление энергии.

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